पंजाब में जनगणना का दूसरा चरण शुरू, घर बैठे भरें ऑनलाइन फॉर्म, जानें क्या हैं पूछे जाने वाले 40 सवाल

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस चरण में लोगों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति, बैंक खातों, पलायन और कोरोना वैक्सीन से संबंधित जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा पहली बार डिजिटल साक्षरता को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे।

लोगों को बताना होगा कि वे मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना जानते हैं या नहीं। जनगणना की प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 16 से 30 नवंबर तक लोग घर बैठे आनलाइन जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। वहीं, 5 से 9 जनवरी 2027 तक छूटी हुई जानकारी और दर्ज आंकड़ों में गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा।

फार्म जमा होने के बाद परिवार को एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलेगा। लोगों को अपने घर का जिला, शहर या गांव, मोहल्ला, नजदीकी लैंडमार्क और पिन कोड जैसी जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ डिजिटल मैप पर मकान की सही लोकेशन दर्ज करनी होगी। फार्म भरने के बाद सभी जानकारियों की जांच करके ही उसे सबमिट करना होगा।

घर-घर जाकर जानकारी का होगा सत्यापन जो लोग आनलाइन फार्म नहीं भरेंगे, उनके घर जनगणना कर्मचारी पहुंचेंगे। कर्मचारी निर्धारित 40 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। आनलाइन फार्म भर चुके लोगों को सत्यापन के दौरान अपना रेफरेंस नंबर दिखाना होगा, जिससे प्रक्रिया आसान हो सकेगी। जबकि 5 से 9 जनवरी 2027 के बीच छूटे हुए लोगों की जानकारी दर्ज करने और गलतियों को ठीक करने का अवसर भी दिया जाएगा। इस दौरान जनगणना से जुड़े आंकड़ों की जांच की जाएगी।

व्यक्तिगत जानकारी रहेगी गोपनीय जनगणना के दौरान जुटाई जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को लेकर भी प्रावधान हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना कानून, 1948 के तहत एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा। इनका इस्तेमाल सरकारी आंकड़े तैयार करने और योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।

प्रशासन की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे फार्म भरते समय सही जानकारी दें और आनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्राप्त रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें, ताकि सत्यापन के समय परेशानी न हो। जबकि जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत स्व-गणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी।

इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना का कार्य किया जाएगा। नागरिक 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना के माध्यम से अपने परिवार और अन्य आवश्यक विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे। पहली बार नागरिकों को खुद अपना डेटा भरने की सुविधा प्रदान की गई है।