Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा में CBI ने जज से रिश्वतखोरी मामले में की पूछताछ, वकील और बिचौलिए 30 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:44 PM (IST)

    चंडीगढ़ से आई सीबीआई टीम ने बठिंडा कोर्ट के एक जज से रिश्वतखोरी मामले में पूछताछ की। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अनुमति लेकर की गई। सीबीआई ने पहले एक वकील और बिचौलिए को 30 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था जिन्होंने जज के नाम पर पैसे मांगे थे। शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    आई सीबीआई टीम ने बठिंडा कोर्ट के एक जज से रिश्वतखोरी मामले में पूछताछ की (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। चंडीगढ़ से आई सीबीआई टीम ने बठिंडा कोर्ट के एक जज से पूछताछ की। सीबीआई टीम दोपहर करीब 1:30 बजे बठिंडा कोर्ट परिसर पहुंची, जहां टीम ने जज से रिश्वतखोरी के मामले में कई सवाल पूछे। सीबीआई टीम काफी देर तक कोर्ट परिसर में रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह सीबीआई टीम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अनुमति लेकर बठिंडा पहुंची थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने 16 अगस्त 2025 को एक वकील और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया था, जो बठिंडा में तैनात एक जज के नाम पर 30 लाख की रिश्वत मांग रहे थे।

    गिरफ्तार वकील की पहचान सेक्टर 15 निवासी जतिन सलवान के रूप में हुई है, जबकि उसका करीबी सतनाम सिंह पेशे से प्रोपर्टी डीलर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिरोजपुर वासी हरसिमरनजीत सिंह ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन का तलाक का केस बठिंडा कोर्ट में विचाराधीन है।

    उस केस में उसके पक्ष में फैसला दिलाने का दावा करते हुए एक वकील ने जज के नाम पर 30 लाख रुपये की मांग की थी। वकील और मध्यस्थ ने शिकायतकर्ता को सेक्टर 9 स्थित एक कैफे में बुलाया, जहां सीबीआई की टीम पहले से मौजूद थी। वहां, सीबीआई ने उन्हें रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपये के साथ पकड़ लिया।

    सीबीआई मामले की जांच कर रही थी। अब सीबीआई ने जज से पूछताछ के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अनुमति ली है और एक टीम बठिंडा पहुंच गई है। टीम ने जज से इस मामले में कई सवाल पूछे। हालांकि, सीबीआई टीम ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। सीबीआई की छापेमारी से कोर्ट परिसर में तरह-तरह की चर्चाएं रहीं।