Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा में कांग्रेस नेता किरणजीत सिंह गहरी और बेटे के खिलाफ केस दर्ज, लोन के नाम पर ठगी का है मामला

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:18 PM (IST)

    बठिंडा में थाना सिविल लाइन पुलिस ने कांग्रेस नेता किरणजीत सिंह गहरी और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पर ठगी की। सिरसा जिले के एक व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

    prefferd source google
    Hero Image
    कांग्रेस नेता और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज

    जागरण संवाददाता,बठिंडा। थाना सिविल लाइन पुलिस ने कांग्रेस नेता किरणजीत सिंह गहरी और उसके बेटे के खिलाफ एक गरीब व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपित बाप-बेटे के खिलाफ हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद जांच के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता राम सरूप सिंह निवासी गांव अलीका तहसील डबवाली जिला सिरसा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बीती अप्रैल 2025 में प्रीत कौर नाम की एक लड़की उनके गांव में आई थी, जो लोन आदि दिलाने का काम करती थी। इस दौरान उसे और उसके गांव के रहने वाले गमदूर सिंह को पैसों की जरूरत पड़ी और वे प्रीत कौर के संपर्क में आए।

    प्रीत कौर ने बताया कि जरमनजीत सिंह, जिसका कार्यालय माहेश्वरी चौक बठिंडा में है, बैंकों से लोन आदि दिलाने का काम करता है और अगर उन्हें भी पैसों की जरूरत हो, तो वे वहां आएं। शिकायतकर्ता के अनुसार वह और गमदूर सिंह महिला प्रीत कौर के झांसे में आकर बठिंडा आए, जहां जरमनजीत सिंह ने दावा किया कि वह उन दोनों का लोन करवा देगा, लेकिन बदले में वह 5-5 हजार रुपये लेगा।

    जब वे मान गए, तो जरमनजीत सिंह और प्रीत कौर ने आधार कार्ड, वोट कार्ड और पैन कार्ड बनवाने के अलावा कुछ फार्म और कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और एक सप्ताह में दोबारा आने को कहा। एक सप्ताह बाद जब वे वापस आए, तो उन्हें बताया गया कि गमदूर सिंह दोबारा जरमनजीत सिंह गहरी से मिलने बठिंडा आया, जिसने कहा कि आपका लोन मंजूर हो गया है, लेकिन हम दोनों ने कहा कि हमारे खाते में राशि जमा नहीं हुई है, लेकिन जरमनजीत ने कहा कि यह राशि उसके खाते में आ गई है और वह यह राशि नकद नहीं लौटा सकता, जिस कारण वह वह फर्नीचर आदि खरीद ले, लेकिन शिकायतकर्ता को नकदी की जरूरत थी, जिस कारण वह नकद ही देने की जिद करने लगा।

    ज्यादा जिद करने पर उसने गमदूर सिंह के खाते में एक बार 30 हजार रुपये और दूसरे बार 20 हजार रुपए डाले। दूसरी बार में 34 हजार रुपये मांगे, लेकिन बार-बार मांगने पर भी उसने पैसे नहीं दिए। उल्टे जरमनजीत और उसके पिता किरणजीत सिंह गहरी ने उसे झूठे एससी/एसटी केस में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी और धमकाकर गमदूर सिंह से 66 हजार रुपये नकद ले लिए और कथित तौर पर उसके लोन के तौर पर दिए गए क्रमशः 67 हजार रुपये और 1 लाख रुपये भी हड़प लिए।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद दोनों आरोपित बाप-बेटे के खिलाफ थाना सिविल लाइन में धारा 318(4), 308(2) और 351(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपिताें को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।