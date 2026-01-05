Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बठिंडा: प्लास्टिक डोर की चपेट में आया बाइक सवार, गंभीर रूप से घायल; चेहरे पर लगे 10 टांके

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:02 PM (IST)

    बठिंडा में प्लास्टिक डोर का कहर फिर सामने आया है। सोमवार दोपहर बेअंत नगर निवासी 60 वर्षीय जब्बर खान मोटरसाइकिल पर जाते समय हवा में फैली प्लास्टिक डोर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्लास्टिक डोर की चपेट में आया बाइक सवार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर में एक बार फिर प्लास्टिक डोर का खतरनाक रूप सामने आया है। सोमवार दोपहर एक मोटरसाइकिल चालक प्लास्टिक डोर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब 60 वर्षीय जब्बर खान निवासी बेअंत नगर अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर धोबियाना बस्ती की तरफ जा रहा थे।

    अचानक सड़क के ऊपर हवा में फैली प्लास्टिक डोर उसके चेहरे पर लिपट गई, जिससे वह असंतुलित होकर बाइक से गिर पड़ा, जबकि डोर से उसके होठ के पास गहरा घाव हो गया। जिन्हें उपचार के लिए पहले सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाया गया, लेकिन हालज नाजुक देखते हुए उन्हें एम्स बठिंडा में रेफर कर दिया गया। जहां पर उनके चेहरे पर 7 से 10 टांके लगाएं गए है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि जब्बर खान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तेज धार वाली प्लास्टिक डोर से उसके चेहरे में गहरा कट लग गया सड़क पर गिरते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया।