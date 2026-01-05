बठिंडा: प्लास्टिक डोर की चपेट में आया बाइक सवार, गंभीर रूप से घायल; चेहरे पर लगे 10 टांके

जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर में एक बार फिर प्लास्टिक डोर का खतरनाक रूप सामने आया है। सोमवार दोपहर एक मोटरसाइकिल चालक प्लास्टिक डोर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब 60 वर्षीय जब्बर खान निवासी बेअंत नगर अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर धोबियाना बस्ती की तरफ जा रहा थे।

अचानक सड़क के ऊपर हवा में फैली प्लास्टिक डोर उसके चेहरे पर लिपट गई, जिससे वह असंतुलित होकर बाइक से गिर पड़ा, जबकि डोर से उसके होठ के पास गहरा घाव हो गया। जिन्हें उपचार के लिए पहले सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाया गया, लेकिन हालज नाजुक देखते हुए उन्हें एम्स बठिंडा में रेफर कर दिया गया। जहां पर उनके चेहरे पर 7 से 10 टांके लगाएं गए है।