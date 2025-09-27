Language
    बठिंडा में ट्रैक्टर और कार के बीच भीषण टक्कर, पुलिस ने ड्राइवर पर दर्ज किया मामला

    By Nitin Singla Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:10 PM (IST)

    बठिंडा में पुलिस ने दो अलग-अलग सड़क हादसों के बाद कार और ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रामा मंडी निवासी प्रवीण कुमार ने रिक्की बांसल पर टक्कर मारने का आरोप लगाया है वहीं गहरी भागी के हरभजन सिंह ने बलजिंदर सिंह पर ट्रैक्टर से टक्कर मारने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है।

    Punjab News: दो अलग-अलग हादसों में दो लोग घायल (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। ज़िला पुलिस ने दो अलग-अलग हादसों में घायल हुए लोगों के बयानों के आधार पर कार और ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    थाना मौड़ पुलिस को प्रवीण कुमार निवासी रामा मंडी ने आरोपित रिक्की बांसल निवासी परसराम नगर बठिंडा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि बीती 18 सितंबर को वह अपनी मोटरसाइकिल पर किसी काम से जा रहा था, जब वह मौड़ कलां के पास पहुंचा, तो उक्त आरोपित एक कार लेकर आया और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर उक्त आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

    इसी प्रकार हरभजन सिंह निवासी गांव गहरी भागी ने थाना कोटफत्ता पुलिस को गांव कोटफत्ता के रहने वाले बलजिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि गत दिवस वह गांव के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था।

    इस दौरान आरोपित एक ट्रैक्टर लेकर आया और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।