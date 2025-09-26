Language
    बठिंडा केंद्रीय जेल में भिड़े कैदी, चार घायल; अस्पताल में भर्ती

    By Nitin Singla Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:37 PM (IST)

    बठिंडा केंद्रीय जेल में कैदियों के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई जिसमें चार कैदी घायल हो गए। नशा तस्करी के आरोप में बंद कैदियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बठिंडा केंद्रीय जेल में भिड़े कैदी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। वीरवार देर रात बठिंडा केंद्रीय जेल में आपसी विवाद को लेकर कैदियों और हवालातियों के दो गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलने पर जेल प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को अलग-अलग किया।

    घायलों को पहले जेल में बने अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें बठिंडा सिविल अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और फिर अस्पताल में ही बने कैदी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर कैंट थाने की पुलिस टीम ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    बता दें कि नशा तस्करी के आरोप में बंद गुरप्रीत सिंह, अनूप सिंह, साजन सिंह और गुरप्रीत सिंह बठिंडा जेल एक ही बैरक में बंद थे। वीरवार देर रात को उनका आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला मारपीट तक पहुंचा गया। इस दौरान दोनों गुटों के कैदियों ने एक-दूसरे पर नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिसमें आरोपित गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान बैरक में रखे समान से ही चारों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले को देखते हुए दूसरी बैरक में बंद लोग भी वहां इकट्ठा हो गए।

    बैरक में हुई मारपीट की जानकारी मिलने पर जेल प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को छुड़ाकर लहूलुहान हालत में जेल के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद एक्स-रे और सीटी स्कैन के लिए सिविल अस्पताल बठिंडा रेफर कर दिया गया। देर रात चारों घायल कैदियों को कड़ी सुरक्षा में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और उनका इलाज किया गया।

    सिविल अस्पताल के ईएमओ डा. लवदीप सिंह ने बताया कि चार कैदी गुरप्रीत सिंह, अनूप सिंह, साजन और गुरप्रीत सिंह घायल हालत में उनके पास इलाज के लिए आए थे और उनका इलाज किया गया है। चारों कैदियों के शरीर पर किसी नुकीली चीज से वार कर उन्हें घायल किया गया है।

    अंदरूनी चोटों का पता लगाने के लिए वे उक्त कैदियों का एक्स-रे करवाएं गए है। उन्होंने बताया कि उक्त कैदियों के बीच झगड़ा आपसी विवाद को लेकर हुआ था। इस संबंध में डीएसपी सिटी 2 सर्वजीत सिंह ने बताया कि वीरवार रात को एक ही बैरक में बंद कैदियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।

    इस झगड़े में चार कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले जेल में बने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और फिर बठिंडा के सिविल अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।