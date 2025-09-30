'30 नशीली गोलियां, 360 कैप्सूल...', बठिंडा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 8 आरोपी गिरफ्तार

बठिंडा पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर आठ लोगों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हेरोइन लाहन अवैध शराब कैप्सूल और नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। सीआईए स्टाफ और थाना पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया है।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला पुलिस ने अलग-अलग जगहों से नशीले पदार्थों के साथ आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन गिरफ्तार आरोपियों के पास से 36.86 ग्राम हेरोइन, 260 लीटर लाहन, 200 एमएलए अवैध शराब, 330 कैप्सूल और 30 नशीली गोलियां बरामद की हैं।

सीआईए स्टाफ वन की पुलिस ने भगता भाईका में छापेमारी कर भगता भाईका निवासी संदीप सिंह और अकलियान निवासी करमजीत सिंह को 36.86 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है।

इसी तरह थाना सिटी रामपुरा की पुलिस ने गांव मेहराज में छापेमारी कर पत्ती सौल मेहराज निवासी खुशप्रीत सिंह को 200 लीटर लाहन और 200 एमएलए अवैध शराब समेत गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गोपनीय सूचना के आधार पर उस समय की जब वह भट्ठी लगाकर शराब बना रहा था। इसी तरह थाना तलवंडी साबो की पुलिस ने गांव नसीबपुरा से गांव जीवन सिंह वाला निवासी जश्न सिंह और मनप्रीत सिंह को रोककर उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से 30 कैप्सूल बरामद हुए।