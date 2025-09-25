नशा तस्करों के घर पर बठिंडा पुलिस ने चलाया 'पीला पंजा', अवैध संपत्ति की गई ध्वस्त

बठिंडा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध संपत्ति को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने धोबियाना बस्ती निवासी रमनदीप कौर द्वारा बनाई गई अवैध इमारत पर कार्रवाई की जिसे डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर गिरा दिया गया। एसएसपी अमनीत कौड़ल ने बताया कि रमनदीप कौर के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। सब-डिवीजन सिटी-2 के अंतर्गत थाना सिविल लाइन पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते तस्करी कर बनाई जायदाद पर जेसीबी मशीनों से कार्रवाई करते उसे तोड़ने का काम किया। इस दौरान जिला पुलिस ने गली नंबर 1 धोबियाना बस्ती बठिंडा निवासी रमनदीप कौर द्वारा बनाई अवैध इमारत पर एक्शन लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी डिप्टी कमिश्नर-कम-मजिस्ट्रेट द्वारा इमारत को गिराने की कार्रवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सिविल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस इमारत को ध्वस्त कर दिया। इस अवसर पर एसएसपी अमनीत कौड़ल ने बताया कि यह इमारत रमनदीप कौर निवासी गली नंबर 1 धोबियाना बस्ती बठिंडा द्वारा बनाई गई थी।

उन्हें कई बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन कब्जाधारियों द्वारा जगह खाली न करने पर यहां बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वीरवार को की गई कारर्वाई में रमनदीप कौर के खिलाफ पहले से दर्ज एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज है। इसमें आरोपी महिला की बहन के ऊपर पर नशा तस्करी के केस दर्ज है जिसमें वह जेल में बंद है।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार युद्ध नशे विरुद्ध मिशन के अंतर्गत जिले में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बठिंडा पुलिस ने नशे के विरुद्ध युद्ध के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 1 मार्च 2025 से अब तक 1158 मामले दर्ज कर 1768 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिनमें 63 बड़े तस्कर भी शामिल हैं।