बठिंडा में पति-पत्नी का झगड़ा छुड़वाने गए बुजुर्ग पिता को मारा धक्का, गिरने से मौत

बठिंडा के गांव पक्का कलां में एक व्यक्ति ने अपने पिता को झगड़ा शांत कराने के दौरान धक्का दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी के बयान पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव पक्का कलां में अपने बेटे और बहू को झगड़ा करने से रोकने गए एक बुजुर्ग पिता को उसके बेटे ने धक्का मार दिया। जिसके चलते बुजुर्ग पिता जमीन पर गिरने से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने मृतक बुजुर्ग की पत्नी के बयानों के आधार पर उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गांव पक्का कलां निवासी मनजीत कौर ने पुलिस को दर्ज करवाएं बयानों में बताया कि उसका बेटा हरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी नरपिंदर कौर आपस में झगड़ा कर रहे थे।