    बठिंडा में पति-पत्नी का झगड़ा छुड़वाने गए बुजुर्ग पिता को मारा धक्का, गिरने से मौत

    By Nitin Singla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:12 PM (IST)

    बठिंडा के गांव पक्का कलां में एक व्यक्ति ने अपने पिता को झगड़ा शांत कराने के दौरान धक्का दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी के बयान पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    दंपती का झगड़ा छुडवाने गए बुजुर्ग पिता को मारा धक्का, गिरने से मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव पक्का कलां में अपने बेटे और बहू को झगड़ा करने से रोकने गए एक बुजुर्ग पिता को उसके बेटे ने धक्का मार दिया। जिसके चलते बुजुर्ग पिता जमीन पर गिरने से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।

    पुलिस ने मृतक बुजुर्ग की पत्नी के बयानों के आधार पर उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गांव पक्का कलां निवासी मनजीत कौर ने पुलिस को दर्ज करवाएं बयानों में बताया कि उसका बेटा हरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी नरपिंदर कौर आपस में झगड़ा कर रहे थे।

    इस दौरान जब उसका पति मक्खन दास (45) दोनों को झगड़ा करने से रोकने गए, तो उसके बेटे हरप्रीत सिंह ने उसके पति को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर घायल हो गए।

    उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। थाना संगत के सब-इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह ने बताया कि आरोपित बेटे हरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।