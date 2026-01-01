कमल कौर भाभी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अमृतपाल मेहरों दुबई में गिरफ्तार, भारत लाने की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, बठिंडा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ ‘कमल कौर भाभी’ हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार यूएई की स्थानीय एजेंसियों ने उसे हिरासत में लेकर भारतीय एजेंसियों को सूचना दे दी है। आरोपी को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण व डिपोर्टेशन की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह मेहरों हत्या की वारदात के कुछ ही घंटों बाद विदेश फरार हो गया था और लंबे समय से दुबई में रह रहा था। जांच एजेंसियों की ओर से लगातार उसकी लोकेशन पर नजर रखी जा रही थी। हाल ही में दस्तावेजों की जांच के दौरान उसकी पहचान सामने आने के बाद उसे हिरासत में लिया गया।

यह मामला जून 2025 में सामने आया था, जब कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी का शव बठिंडा स्थित आदेश मेडिकल कॉलेज की पार्किंग से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि इस हत्याकांड में अमृतपाल सिंह मेहरों के साथ उसके दो अन्य साथी भी शामिल थे, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश सोशल मीडिया गतिविधियों और आपसी रंजिश के चलते रची गई थी। मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है। उसके खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।