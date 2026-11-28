साहिल गर्ग, बठिंडा। गंभीर बीमारी या हादसे के कारण जिन मरीजों का ब्रेन स्टेम डेथ हो जाता है, उनके अंगों को जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में एम्स बठिंडा की ओर से पहल की जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार के मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रिंसिपल सचिव की ओर से एम्स को पत्र लिखकर अंगदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे मरीज खुद सांस नहीं ले सकते और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वेंटिलेटर की मदद से कुछ समय तक उनका दिल धड़कता रह सकता है और शरीर के अन्य अंगों में रक्त का संचार जारी रहता है। निर्धारित चिकित्सकीय जांच के बाद जब ब्रेन स्टेम डेथ प्रमाणित हो जाती है, तब स्वजनों की सहमति से अंगदान किया जा सकता है।

कोमा से अलग है ब्रेन स्टेम डेथ कोमा और ब्रेन स्टेम डेथ को एक समान नहीं समझना चाहिए। कोमा में मरीज बेहोशी की गहरी अवस्था में होता है, लेकिन वह जीवित होता है। उसके मस्तिष्क की कुछ गतिविधियां और ब्रेन स्टेम के कार्य जारी रह सकते हैं। ऐसे मरीजों में उपचार के बाद सुधार की संभावना भी हो सकती है।

वहीं ब्रेन स्टेम डेथ में मस्तिष्क की सभी संबंधित गतिविधियां स्थायी रूप से बंद हो जाती हैं और इसे कानूनी रूप से मृत्यु माना जाता है। इसलिए केवल लंबे समय तक कोमा में रहने के आधार पर अंगदान नहीं किया जा सकता।