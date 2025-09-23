बठिंडा में युवती ने नहर में लगाई छलांग, फिर ऐसे बचाई गई जान
बठिंडा (Bhatinda News) नहर में एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सहारा जनसेवा की टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे नहर से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। युवती की पहचान अबोहर निवासी अर्चना के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा नहर में युवती ने नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर सहारा जनसेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम के संदीप गिल, गुल्ली ठाकुर नहर पर पहुंचे।
उन्होंने लोगों की सहायता से नहर से लड़की को बाहर निकाला गया। इसके बाद सहारा एंबुलेंस टीम ने तुरंत नहर में डूबी लड़की को बेहोशी की अवस्था में अस्पताल की आपातकालीन वार्ड में ले गई, जिसका डॉक्टर ने उपचार शुरू किया।
जहां उसको कुछ देर बाद होश आ गया। उसकी शिनाख्त अबोहर वासी अर्चना के रूप में हुई। सहारा टीम ने लड़की के परिजनों को सूचना दी। थाना कोतवाली की पुलिस अस्पताल में पहुंची और लड़की के बयान दर्ज किए।
