बठिंडा में युवती ने नहर में लगाई छलांग, फिर ऐसे बचाई गई जान

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा नहर में युवती ने नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर सहारा जनसेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम के संदीप गिल, गुल्ली ठाकुर नहर पर पहुंचे।

उन्होंने लोगों की सहायता से नहर से लड़की को बाहर निकाला गया। इसके बाद सहारा एंबुलेंस टीम ने तुरंत नहर में डूबी लड़की को बेहोशी की अवस्था में अस्पताल की आपातकालीन वार्ड में ले गई, जिसका डॉक्टर ने उपचार शुरू किया।