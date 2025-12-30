बठिंडा में घने कोहरे के कारण पिकअप-ट्राला टक्कर, एक युवक की मौत
बठिंडा-मानसा रोड पर मतिदास नगर के पास घने कोहरे के कारण एक पिकअप डाला खड़े ट्राले से टकरा गया। सोमवार-मंगलवार की रात करीब 3 बजे हुए इस हादसे में मूसा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। सोमवार व मंगलवार की मध्यरात्रि करीब 3 बजे बठिंडा मानसा रोड पर मतिदास नगर के पास एक पिकअप डाला खड़े ट्राले से टकरा गया। हादसे में पिकअप डाले में बैठे चालक और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
दुर्घटना की सूचना मिलने पर सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम के सदस्य संदीप गोयल एंबुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और पिकअप डाले में घायल लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें चालक गंभीर घायल था और साथ में बैठे युवक की मृत्यु हो गई थी। धुंध बहुत गहरी थी।
सहारा टीम ने घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की शिनाख्त धर्मप्रीत सिंह पुत्र सरबजीत सिंह 18 निवासी गांव मूसा जिला मानसा के तौर पर हुई, जबकि घायल की शिनाख्त सुखदर्शन सिंह पुत्र जगसीर सिंह निवासी गांव मूसा के तौर पर हुई। पुलिस ने ट्राला चालक पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।