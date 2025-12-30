बठिंडा में घने कोहरे के कारण पिकअप-ट्राला टक्कर, एक युवक की मौत

जागरण संवाददाता, बठिंडा। सोमवार व मंगलवार की मध्यरात्रि करीब 3 बजे बठिंडा मानसा रोड पर मतिदास नगर के पास एक पिकअप डाला खड़े ट्राले से टकरा गया। हादसे में पिकअप डाले में बैठे चालक और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना की सूचना मिलने पर सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम के सदस्य संदीप गोयल एंबुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और पिकअप डाले में घायल लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें चालक गंभीर घायल था और साथ में बैठे युवक की मृत्यु हो गई थी। धुंध बहुत गहरी थी।