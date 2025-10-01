बठिंडा में दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
बठिंडा में दहेज की मांग से परेशान होकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। लुधियाना निवासी मृतका की मां ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके पति द्वारा दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता की आवश्यकता को फिर से रेखांकित किया है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। दहेज के लिए पति द्वारा प्रताड़ित एक महिला ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नथाना थाने की पुलिस ने इस मामले में विवाहिता के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिमलापुरी कालोनी, लुधियाना की निवासी परमिंदर कौर ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी जसप्रीत कौर का विवाह कुछ समय पहले सुनील कुमार, निवासी तुंगवाली से हुआ था।
शादी के बाद से सुनील कुमार अपनी पत्नी जसप्रीत को कम दहेज लाने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहा था। इस दहेज प्रताड़ना से तंग आकर जसप्रीत ने हाल ही में अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।