    बठिंडा में केंद्रीय जेल से हवालाती फरार, सुबह गिनती के दौरान हुआ खुलासा; तलाश जारी

    By Nitin Singla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:20 PM (IST)

    बठिंडा केंद्रीय जेल से चोरी के आरोप में बंद एक विचाराधीन कैदी रविवार रात फरार हो गया। कैदियों की गिनती के दौरान मामले का खुलासा हुआ। जेल प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हवालाती तिलक राज की तलाश शुरू कर दी है। जेल प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा है और मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है।

    केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद एक हवालाती हुआ फरार है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। केंद्रीय जेल बठिंडा में चोरी के मामले में बंद एक हवालाती बीती रविवार रात को जेल से फरार हो गया है। जिसका पता जेल प्रशासन को सोमवार सुबह तब चला, जब वह कैदियों और हवालातियों की गिनती कर रहे थे। इस दौरान एक हवालाती गायब मिला।

    इसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से पूरे जेल परिसर सर्च अभियान चलकर उसकी तलाश शुरू की दी, लेकिन खबर लिखे जाने तक गायब बंदी की कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। जेल प्रशासन ने जेल परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कमरों की फुटेज भी चेक की, लेकिन फरार हवालाती के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका।

    जिसके बाद मामले की जानकारी बठिंडा पुलिस प्रशासन को दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना कैंट पुलिस ने जेल से फरार हुए हवालाती तिलक राज के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

    वहीं, पुलिस फरार हवालाती की तलाश में उसके घर व अन्य जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि फरार हुआ हवालाती चोरी के मामले में बंद था। मामले की पुष्टि करते हुए जेल सुपरिंटेंडेंट शिवराज सिंह ने बताया कि जेल से एक हवालाती फरार हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही हैं।

    वहीं, मामले की जानकारी जिला पुलिस को भी दे दी गई है और उसके घर और अन्य ठिकानों पर भी उसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक यह नहीं पता चल पाया की हवालाती तिलक राज जेल से फरार कैसे हुआ है।

    जेल प्रशासन का मानना है कि तिलक राज जेल से भाग चुका है, लेकिन वह जेल के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ है। वहीं, जेल की दीवारें भी इतनी ऊंची है कि वहां से भागना नामुमकिन है, लेकिन वह फिर भी भाग गया, प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है।