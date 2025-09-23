Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा में 21 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या, 7 महीने पहले ही की थी लव मैरिज

    By Sahil Garg Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:23 AM (IST)

    बठिंडा में एक 21 वर्षीय युवती ने प्रेम विवाह के सात महीने बाद आत्महत्या कर ली। परिवार के अनुसार वह मानसिक परेशानी से जूझ रही थी। युवती की मां ने बताया कि विवाह के बाद उसे सीने में दर्द होने लगा था जिसके कारण वह तनाव में थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रेम विवाह करने वाली युवती ने फंदा लगाया, मौत। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, रामा मंडी (बठिंडा)। सात महीने पहले प्रेम विवाह करने वाली 21 वर्षीय युवती ने रविवार को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन का कहना है कि मानसिक परेशानी के चलते युवती ने आत्महत्या की है।

    पुलिस ने स्वजन के बयान पर कार्रवाई की है और पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। मृतक युवती की मां मलोट वासी किरण ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी पूनम ने सात महीने पहले हमारी सहमति के बिना बठिंडा जिले के कमालू गांव के चेतन से विवाह कर लिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विवाह के कुछ समय बाद ही उसे सीने में दर्द होने लगा, जिससे उसे मानसिक परेशानी होने लगी। वह दवा भी ले रही थी।

    मानसिक परेशानी के चलते रविवार को बेटी ने गांव कमालू स्थित अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रामा पुलिस ने युवती की मां के बयान पर धारा 194 बीएनएस के तहत कार्रवाई है।