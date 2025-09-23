बठिंडा में 21 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या, 7 महीने पहले ही की थी लव मैरिज

संवाद सूत्र, रामा मंडी (बठिंडा)। सात महीने पहले प्रेम विवाह करने वाली 21 वर्षीय युवती ने रविवार को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन का कहना है कि मानसिक परेशानी के चलते युवती ने आत्महत्या की है।

पुलिस ने स्वजन के बयान पर कार्रवाई की है और पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। मृतक युवती की मां मलोट वासी किरण ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी पूनम ने सात महीने पहले हमारी सहमति के बिना बठिंडा जिले के कमालू गांव के चेतन से विवाह कर लिया था।