बठिंडा में 21 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या, 7 महीने पहले ही की थी लव मैरिज
बठिंडा में एक 21 वर्षीय युवती ने प्रेम विवाह के सात महीने बाद आत्महत्या कर ली। परिवार के अनुसार वह मानसिक परेशानी से जूझ रही थी। युवती की मां ने बताया कि विवाह के बाद उसे सीने में दर्द होने लगा था जिसके कारण वह तनाव में थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, रामा मंडी (बठिंडा)। सात महीने पहले प्रेम विवाह करने वाली 21 वर्षीय युवती ने रविवार को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन का कहना है कि मानसिक परेशानी के चलते युवती ने आत्महत्या की है।
पुलिस ने स्वजन के बयान पर कार्रवाई की है और पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। मृतक युवती की मां मलोट वासी किरण ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी पूनम ने सात महीने पहले हमारी सहमति के बिना बठिंडा जिले के कमालू गांव के चेतन से विवाह कर लिया था।
विवाह के कुछ समय बाद ही उसे सीने में दर्द होने लगा, जिससे उसे मानसिक परेशानी होने लगी। वह दवा भी ले रही थी।
मानसिक परेशानी के चलते रविवार को बेटी ने गांव कमालू स्थित अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रामा पुलिस ने युवती की मां के बयान पर धारा 194 बीएनएस के तहत कार्रवाई है।
