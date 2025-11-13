बरनाला में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बरनाला। बरनाला के खुड्डी रोड पर छज्जू रोशन की फैक्टरी के नजदीक नगर कौंसिल बरनाला सेनेटरी दफ्तर के नजदीक खाली प्लॉट में एक युवक का शव मिला है। मिली जानकारी के अनुसार नरिंदर सिंह निंदी उम्र 22 साल पुत्र सोमी सिंह निवासी राही बस्ती बरनाला दो दिन पहले घर से लापता हो गया था, जिसकी सूचना उसके परिजनों ने थाना सिटी-दो बरनाला पुलिस को भी दी थी, लेकिन बुधवार देर रात पता चला कि खुड्डी रोड पर नगर कौंसिल बरनाला सेनेटरी दफ्तर के नजदीक खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा है।