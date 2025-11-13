बरनाला में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, पूरे इलाके में मचा हड़कंप
बरनाला में खुड्डी रोड पर एक खाली प्लॉट में 22 वर्षीय नरिंदर सिंह निंदी का शव मिला। वह दो दिन पहले लापता हो गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बरनाला। बरनाला के खुड्डी रोड पर छज्जू रोशन की फैक्टरी के नजदीक नगर कौंसिल बरनाला सेनेटरी दफ्तर के नजदीक खाली प्लॉट में एक युवक का शव मिला है। मिली जानकारी के अनुसार नरिंदर सिंह निंदी उम्र 22 साल पुत्र सोमी सिंह निवासी राही बस्ती बरनाला दो दिन पहले घर से लापता हो गया था, जिसकी सूचना उसके परिजनों ने थाना सिटी-दो बरनाला पुलिस को भी दी थी, लेकिन बुधवार देर रात पता चला कि खुड्डी रोड पर नगर कौंसिल बरनाला सेनेटरी दफ्तर के नजदीक खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा है।
लोगों ने जब उसे देखा तो उसकी पहचान नरिंदर सिंह निंदी के रूप में की। मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि निंदी की हत्या की गई है, क्योंकि उसके शरीर पर काफी चोटें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे और सिर पर ईंटों से वार करके उसकी हत्या की गई है।
मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि वह हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट नौकरी करता था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बरनाला भेज दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।