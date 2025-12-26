बरनाला: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, बरनाला। थाना सिटी दो बरनाला की पुलिस ने अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत के मामले में केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता बूटा सिंह निवासी अक्कावाली, जिला मानसा ने बताया कि 23 दिसंबर को उसका बेटा लवप्रीत सिंह उर्फ गिन्नी अपनी मोटरसाइकिल पर बरनाला से अपने गांव अक्कावाली आ रहा था।

तभी बहड़ के पास, हंडिआया चौक, बरनाला के पास एक अनजान गाड़ी के ड्राइवर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से उसके बेटे की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मौके से भाग गया। जहां उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने उक्त मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।