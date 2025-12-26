बरनाला में सनसनीखेज मुठभेड़, पुलिस ने लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को हथियारों के साथ किया काबू

हेमंत राजू, बरनाला। जिले के कस्बा तपा में लुटेरों के आतंक से तंग आकर व्यापारियों ने शहर बंद कर करके पुलिस व सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया था। इस घटना के आरोपित को पुलिस ने हथियार सहित काबू कर लिया है। एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि बरनाला पुलिस की स्पेशल टीमें बनाईं और गुरुवार को बरनाला की अनाज मंडी में दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लुटेरों को मौके पर और एक को देखते ही गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने शुक्रवार को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस केस को डीएसपी तपा गुरप्रीत सिंह, सीआईए स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, थाना सिटी वन के प्रभारी इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह, बस स्टैंड चौकी इंचार्ज गुरसिमरनजीत सिंह लीड कर रहे थे, जैसे ही लुटेरों को पकड़ने के लिए बरनाला की अनाज मंडी में दस्तक दी, वे तुरंत उन लुटेरों के पास गए जो दो मोटरसाइकिलों पर एक और लूट की प्लानिंग कर रहे थे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें से एक गोली सरकारी पुलिस गाड़ी पर लगी, फिर जब पुलिस पार्टी ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, तो उनमें से एक आरोपित मनप्रीत सिंह उर्फ मनी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए बरनाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

काबू आरोपितों के खिलाफ सिटी बरनाला में अलग-अलग धाराओं के तहत केस नंबर 599 दर्ज किया गया है। बरनाला पुलिस ने पिछली घटनाओं में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मनप्रीत सिंह उर्फ मनी, निवासी गांधी नगर गली नंबर 8, राम बाग के पास, रामपुरा, दूसरा जसवीर सिंह, निवासी रायकोट रोड, बरनाला, तीसरा लखविंदर सिंह उर्फ लकी, निवासी गांधी नगर गली नंबर 5, रामपुरा, चौथा संदीप सिंह उर्फ टिम्मी, निवासी ठुल्लीवाल, हाल आबाद गली नंबर 3, ढिल्लों नगर, बरनाला, पांचवां दिनेश बंसल, निवासी केसी रोड, बरनाला शामिल हैं।

गिरफ्तार पांच लोगों में से दो रामपुरा जिला बठिंडा और बाकी तीन बरनाला के रहने वाले हैं। 9 दिसंबर को उन्होंने रामपुरा में एक कबाड़ की दुकान से 2300 रुपये छीने थे, 11 दिसंबर को गिल रोड पर एक सब्जी वाले से छीनने की कोशिश की थी, 14 दिसंबर को अनाज मंडी बरनाला में एक टीचर से 7400 रुपये छीने थे, उसी दिन 14 दिसंबर को एक सेनेटरी इंस्पेक्टर से 6000 रुपये छीने थे और हाल ही में तपा मंडी से एक मोबाइल फोन और 900 रुपये कैश छीने थे।