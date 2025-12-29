बरनाला में बुजुर्ग महिला के कान से छीनी बालियां, इलाज के दौरान सदमें में हुई मौत; 2 बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब के बरनाला जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बस स्टैंड के पास प्रेम प्रधान मार्केट में एक बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बालियां छीन ली गई। इस घटना के कारण बुजुर्ग महिला की सदमे में आकर इलाज के दौरान मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कान से सोने की बालियां छीनी जानकारी के मुताबिक, सुनील कुमार नाम का युवक अपनी मां निर्मला देवी के साथ बस स्टैंड की तरफ सब्जी खरीदने गया था। वापस आते समय जब वह मेन रोड से घर की तरफ मुड़ा तो मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने उसकी मां के कान से तीन ग्राम सोने की बालियां छीन लीं और भाग गए।

इस घटना के कारण बुजुर्ग महिला के कान से खून भी निकलने लगा। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीत रात करीब 2 बजे उन्हें हॉर्ट अटैक आ गया और उनकी मां की मौत हो गई।

सुनार की दुकान पर पकड़े गए आरोपी इस मामले में पुलिस ने बताया कि जिस हेयर कटिंग की दुकान के पास यह घटना हुई, वहां एक व्यक्ति बाल कटवा रहा था। उसने दोनों बदमाशों की पहचान कर ली थी। घटना के बाद जब स्नैचर गुरुद्वारा सिंह सभा बरनाला के पास सुनार की दुकान पर बाली बेचने गए, तो वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।