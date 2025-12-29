Language
    बरनाला में बुजुर्ग महिला के कान से छीनी बालियां, इलाज के दौरान सदमें में हुई मौत; 2 बदमाश गिरफ्तार

    By Nishu Rani Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    बरनाला में दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला निर्मला देवी के कान से सोने की बालियां छीन लीं। इस घटना के सदमे से महिला की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनक ...और पढ़ें

    महिला के कान से छीनी बालियां, मौत (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब के बरनाला जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बस स्टैंड के पास प्रेम प्रधान मार्केट में एक बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बालियां छीन ली गई। इस घटना के कारण बुजुर्ग महिला की सदमे में आकर इलाज के दौरान मौत हो गई।

    कान से सोने की बालियां छीनी

    जानकारी के मुताबिक, सुनील कुमार नाम का युवक अपनी मां निर्मला देवी के साथ बस स्टैंड की तरफ सब्जी खरीदने गया था। वापस आते समय जब वह मेन रोड से घर की तरफ मुड़ा तो मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने उसकी मां के कान से तीन ग्राम सोने की बालियां छीन लीं और भाग गए।

    इस घटना के कारण बुजुर्ग महिला के कान से खून भी निकलने लगा। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीत रात करीब 2 बजे उन्हें हॉर्ट अटैक आ गया और उनकी मां की मौत हो गई।

    सुनार की दुकान पर पकड़े गए आरोपी

    इस मामले में पुलिस ने बताया कि जिस हेयर कटिंग की दुकान के पास यह घटना हुई, वहां एक व्यक्ति बाल कटवा रहा था। उसने दोनों बदमाशों की पहचान कर ली थी। घटना के बाद जब स्नैचर गुरुद्वारा सिंह सभा बरनाला के पास सुनार की दुकान पर बाली बेचने गए, तो वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

    बस स्टैंड पुलिस चौकी के इंचार्ज गुरसिमरनजीत सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।