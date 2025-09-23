कनाडा ले जाने के बहाने लड़की से रेप, लड़के और उसकी बहन के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, बरनाला। गांव रुड़ेके कलां की एक लड़की को शादी करवाने और कनाडा ले जाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक लड़के और उसकी बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए लिखित बयान में बताया कि 2 मार्च 2024 को रणजीत निवासी जलाल उसे शादी करवाने और कनाडा ले जाने का झांसा देकर अपने गांव जलाल ले गया और उसके पैतृक गांव रुड़ेके कलां में आकर उसके परिवार की गैरमौजूदगी में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।