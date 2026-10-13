अमृतसर में येस बैंक मैनेजर पर जानलेवा हमला, पैसों के विवाद में चली गोली, टांग में लगने से हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में येस बैंक के मैनेजर को गोली मारने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। गोली बैंक मैनेजर की टांग में लगी है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल मैनेजर को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात पैसों के किसी पुराने लेन-देन के विवाद से जुड़ी बताई जा रही है।