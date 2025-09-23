अमृतसर में दो पिस्तौल, सौ कारतूस व 3 किलो हेरोइन बरामद, पाक ड्रोन ने गिराई थी खेप; छह देश घूम चुका है तस्कर

अमृतसर देहात पुलिस ने हेरोइन और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके पास से तीन किलो हेरोइन दो विदेशी पिस्तौल और सौ कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी गुरदेव सिंह पाकिस्तान से हथियार और हेरोइन मंगवाकर ठिकाने लगा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह छह देशों की यात्रा कर चुका है।

नवीन राजपूत, अमृतसर। अमृतसर (देहात) पुलिस के सीआईए स्टाफ ने हेरोइन व हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से तीन किलो हेरोइन, दो विदेशी पिस्तौल और सौ कारतूस बरामद किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कारतूस भेजने के इस मामले पर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता भी जताई है।

एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी की भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित रमदास थाने के अधीन पड़ते गांव निस्सोवाल गांव में रहने वाला गुरदेव सिंह हेरोइन और हथियार पाकिस्तान से मंगवाकर ठिकाने लगा रहा है। इसके बाद एसपी (डी) आदित्य वारियर, डीएसपी गुरिंदर पाल सिंह नागरा और इंस्पेक्टर मनमीत पाल सिंह ने निस्सोवाल गांव में नाकाबंदी कर दी।

संदिग्ध परिस्थितियों में एक्टिवा पर सवार उक्त आरोपित को आते देख रुकने का इशारा किया। तलाशी के दौरान एक्टिवा की डिग्गी से दो विदेशी पिस्तौल, सौ कारतूस और तीन किलो हेरोइन बरामद की गई। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया है कि उक्त खेत पाक तस्कर बिट्टू चाचा ने ड्रोन के मार्फत भारतीय हद (निस्सोवाल गांव) में अलग अलग समय में गिराई है।