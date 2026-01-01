Language
    दो सहेलियां आपस में करना चाहती थीं शादी, एक का कहीं और हुआ विवाह तय; दोनों लड़कियां भागीं

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:10 PM (IST)

    तरनतारन में समलैंगिक विवाह का एक मामला सामने आया है, जहां लखविंदर कौर और सुनीता नामक दो लड़कियां घर से भाग गईं। लखविंदर का विवाह तय था, लेकिन सुनीता उ ...और पढ़ें

    दो सहेलियां आपस में करना चाहती हैं शादी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। समलैंगिक विवाह को भले ही कानूनी तौर पर मान्यता मिल चुकी है, लेकिन हमारा समाज अभी भी इस विवाह के पक्ष में हामी भरने को तैयार नहीं। तरनतारन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मजदूर परिवार से संबंधित लखविंदर कौर का 14 जनवरी को विवाह तय किया गया था, लेकिन उसकी सहेली सुनीता समलैंगिक विवाह करवाना चाहती थी।

    स्वजन नहीं मानें तो दोनों लड़कियां घर से भाग गईं। एक सप्ताह पहले की उक्त घटना के मद्देनजर मामला पुलिस के पास अभी विचारधीन है। तरनतारन के मुरादपुरा क्षेत्र से संबंधित लखविंदर कौर के साथ सरकारी हाई स्कूल में इसी मोहल्ले से संबंधित सुनीता नामक लड़की पढ़ती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। सुनीता खुद को राटा नामक युवक करार देते हुए लड़कों वाला पहरावा पहनती थी।

    उधर, लखविंदर कौर की सगाई खडूर साहिब निवासी युवक से हो गई। दोनों परिवारों ने 14 जनवरी को आनंद कार्य का समय तय किया। लखविंदर कौर की मां मनजीत कौर ने बताया कि लड़की के कन्यादान को लेकर सारी तैयारियां कर ली गईं।

    यहां तक कि कर्ज उठाकर बेटी के दहेज में दिया जाने वाला सामान भी खरीद लिया गया। विवाह के कार्ड छपने लिए दे दिए गए। जिस दौरान सुनीता उर्फ राटा ने लखविंदर कौर की मां को कहा कि वह किसी भी कीमत पर विवाह नहीं होने देगी, क्योंकि वह दोनों (लखविंदर कौर व सुनीता उर्फ राटा) आपस में बहुत प्यार करती हैं व समलैंगिक विवाह करवाएंगी।

    मनजीत कौर ने सुनीता राटा की बात को हलके में लिया। 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे लखविंदर कौर को सुनीता राटा अपने साथ ले गई। दोनों परिवारों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मनजीत कौर ने पुलिस को शिकायत देते आरोप लगाया कि समाजिक तौर पर उसका परिवार बेइज्जत हो रहा है। सुनीता राटा ने साजिश के तहत अपने स्वजनों से मिलकर लखविंदर कौर को फुसला लिया है।

    कानूनी कार्रवाई की मांग करते मनजीत कौर ने इंसाफ की दुहाई दी है। सब डिविजन तरनतारन के डीएसपी सुखबीर सिंह कहते हैं कि थाना सिटी में ऐसी एक शिकायत मिली है। जिसकी जांच महिला पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। डीएसपी ने माना कि घर से भागी दोनों लड़कियां बालिग हैं। फिर भी कानूनी राय ली जा रही है।