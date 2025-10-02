Language
    अमृतसर में पाकिस्तान से भेजे गए ग्रेनेड के साथ 3 गिरफ्तार, पूर्व कमांडो भी शामिल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:25 PM (IST)

    पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा ने अमृतसर में दशहरा की रात पाकिस्तान से भेजे गए चार ग्रेनेड के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें सेना के पूर्व कमांडो धर्मेंद्र भी शामिल हैं। पुलिस को आरोपियों से आईईडी और हथियार बरामद होने की आशंका है। आशंका है कि दीपावली से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना थी।

    सेना का बर्खास्त कमांडो चार ग्रेनेड सहित गिरफ्तार।

    नवीन कुमार, अमृतसर। पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा ने वीरवार को दशहरा की रात्रि पाकिस्तान से भेजे गए चार ग्रेनेड सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों में गुरदासपुर जिले के बटाला का रहने वाला धर्मेंद्र भी शामिल है जो कि सेना में कमांडो रह चुका है।

    धर्मेंद्र किसी मामले में चार साल तक जेल में रह चुका है और हाल ही में जमानत या पेरोल पर जेल से आया है। उक्त धरपकड़ और बरामदगी के बारे में अभी पुलिस अधिकारी कुछ नहीं बता रहे। पुलिस के आला अधिकारी शुक्रवार को इस संबंध में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।

    यह भी पता चला है कि पंजाब पुलिस का यह आपरेशन अमृतसर सेक्टर के सीमांत इलाके में जारी है। बताते हैं कि पुलिस को आरोपितों से ग्रेनेड के अलावा आइईडी और हथियार बरामद होने की संभावना है।

    पुलिस तीनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि यह हथियार आगे सप्लाई किए जाने थे और दीपावली से पहले बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था।

    इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआई और आतंकी संगठन बब्बर खालसा के हरविंदर सिंह रिंदा ने अपने आतंकियों को टारगेट देना था। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इन हथियारों को कहां-कहां इस्तेमाल किया जाना था।