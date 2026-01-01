Language
    Punjab News: तरनतारन में सेना भर्ती के लिए 5 जनवरी से प्री-रिक्रूटमेंट कोर्स शुरू, ऐसे करें अप्लाई

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:32 PM (IST)

    तरनतारन में सेना, नौसेना, वायु सेना सहित विभिन्न बलों में भर्ती के लिए 5 जनवरी से प्री-रिक्रूटमेंट कोर्स शुरू हो रहा है। यह कोर्स पूर्व सैनिकों, वीर न

    Punjab News: तरनतारन में सेना भर्ती के लिए 5 जनवरी से प्री-रिक्रूटमेंट कोर्स शुरू, ऐसे करें अप्लाई

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। सेना, नौसेना, वायु सेना, बीएसएफ, आईटी, बीपीसी, सीआरपीएफ व सीआईएसएफ में भर्ती के लिए प्री-रिकरुमेंट कोर्स 5 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। जिसमें पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, बहादुर महिलाओं, सेवारत सैनिकों व सिविलियन के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए शारीरिक फिटनेस व लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। यह जानकारी कैप्टन दविंदर सिंह ढिल्लों ने दी।

    उन्होंने बताया कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पिछले बैच के सभी प्रशिक्षुओं का परिणाम 100 फीसदी रहा है। इच्छुक युवा अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक परीक्षा हेतु तुरंत संबंधित कार्यालय में उपस्थित हों। यह कोर्स जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय अमृतसर रोड, तरनतारन (पुलिस लाइन व विकास भवन के पास) में संचालित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से 01852-292565, 77995-67940, 70091-03383 व 62802-84812 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।