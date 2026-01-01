नए साल पर सुखबीर सिंह ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका, पंजाब में शांति-समृद्धि की प्रार्थना की

अमृतसर, एएनआई। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को नव वर्ष के अवसर पर श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में माथा टेका और पंजाब में शांति, समृद्धि और भाईचारे की कामना की। दरअसल, बादल अपनी पत्नी और पार्टी सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ आधी रात को स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे।

पत्रकारों से बातचीत में सुखबीर सिंह बादल ने सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं यहां प्रार्थना करने आया हूं कि 2026 पंजाब के लिए खुशियों भरा वर्ष साबित हो। मैं राज्य में शांति, समृद्धि और भाईचारे के लिए प्रार्थना करने आया हूं।

(फोटो-एक्स) स्वर्ण मंदिर की उनकी यात्रा ऐसे समय हुई जब नव वर्ष का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थान पर उमड़ पड़े थे। गौरतलब है कि अमृतसर देश के उन प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल रहा, जहां लोगों ने 2026 की शुरुआत आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के साथ की।

दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही नए साल के मौके पर पर नागरिकों से कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए जन आंदोलन खड़ा करने की अपील की। Dear fellow citizens,



On this joyful New Year, I extend my warmest greetings to all of you.



Let us make this year a mass movement to protect the rights of the vulnerable - the right to work, the right to vote, and the right to live with dignity. Together, let us safeguard our… pic.twitter.com/nUlm5Pfg72 — Mallikarjun Kharge (@kharge) December 31, 2025 उन्होंने कहा कि आइए, इस साल को काम करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए एक जन आंदोलन बनाएं। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज में सद्भाव को मजबूत करें। उन्होंने अपने संदेश का समापन “जय हिंद” के साथ किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं और देशवासियों के लिए सुख, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की।