रखड़ पुन्निया मेले से शिवराज का चुनावी बिगुल! आप सरकार पर बरसे, बोले- भ्रष्टाचार में कांग्रेस को पीछे छोड़ा

जागरण संवाददाता, बाबा बकाला साहिब (अमृतसर)। रखड़ पुन्निया मेले के दौरान बाबा बकाला साहिब में सियासी माहौल गरमा गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामले में आप सरकार कांग्रेस से भी आगे निकल गई है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से बदलाव के लिए भाजपा का साथ देने की अपील की। राजनीतिक अंदाज में शिवराज ने कहा- जलने वाले जलते रहें, पंजाब तो मामा आएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर पंजाब की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी। आप सरकार पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों के पक्के मकान के लिए केंद्र से भेजे गए पैसे का लाभ भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। केंद्र सरकार गरीब परिवारों के पक्के मकान के लिए पैसा भेजती है, लेकिन पंजाब सरकार योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के बजाय राशि हड़प जाती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।