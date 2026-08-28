अटारी सरहद पर रक्षाबंधन, 56 साल से जवानों को पूर्व मंत्री प्रो. चावला बांध रहीं राखी; बोलीं- ये मेरे भाई हैं

जागरण संवाददाता, अमृतसर। रक्षाबंधन पर घरों में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई बहन की रक्षा का वचन देता है और बहन उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन अटारी-वाघा की सरहद पर रक्षाबंधन का नजारा कुछ अलग होता है। यहां देश की रक्षा में दिन-रात डटे जवानों की कलाई पर राखी बांधकर एक बहन अपनेपन का अहसास कराती है। यह बहन हैं पंजाब की पूर्व मंत्री प्रो. लक्ष्मीकांता चावला।

साल 1969 से प्रो. चावला रक्षाबंधन के दिन सरहद पर पहुंचकर बीएसएफ जवानों को राखी बांधती आ रही हैं। दशकों से चली आ रही यह परंपरा अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। जवानों की कलाई पर राखी बांधते समय उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में भावनाओं की नमी भी साफ दिखाई देती है।

वह कहती हैं, “ये जवान मेरे लिए सिर्फ बीएसएफ के जवान नहीं, मेरे भाई हैं। इनके हाथ पर राखी बांधते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूं।” जब प्रो. चावला उनके पास पहुंचती हैं और राखी बांधती हैं तो जवानों के चेहरे पर अपने घर की याद ताजा हो जाती है। कुछ जवान मुस्कुराकर राखी स्वीकार करते हैं तो कुछ की आंखें भी नम हो जाती हैं।