पाकिस्तान से हो रही थी हथियारों की तस्करी, पंजाब पुलिस ने छह लोगों को पकड़ा; आठ पिस्टल बरामद

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल दो अलग-अलग गिरोहों का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने एक्स प्लेटफार्म पर शुक्रवार को एक पोस्ट में बताया कि आरोपियों के पास से लगभग तीन किलोग्राम हेरोइन और आठ पिस्तौल बरामद की गईं।

डीजीपी ने दी जानकारी

यादव ने कहा कि एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और काउंटर इंटेलिजेंस ने दो अलग-अलग अभियानों में हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश किया और 6 आरोपियों को पकड़ा। उनके पास से 2.920 किलोग्राम हेरोइन के साथ 8 हाई-एंड पिस्तौल बरामद कीं।"