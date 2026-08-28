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पाकिस्तान से हो रही थी हथियारों की तस्करी, पंजाब पुलिस ने छह लोगों को पकड़ा; आठ पिस्टल बरामद

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 01:18 PM (IST)

पंजाब पुलिस ने हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल दो गिरोहों का भंडाफोड़ करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

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HighLights

  1. पंजाब पुलिस ने दो हथियार-नशीले पदार्थ तस्कर गिरोह पकड़े

  2. छह आरोपी गिरफ्तार, तीन किलो हेरोइन, आठ पिस्तौल बरामद

  3. सीमा पार से ड्रोन द्वारा होती थी हथियारों-नशीले पदार्थों की तस्करी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल दो अलग-अलग गिरोहों का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने एक्स प्लेटफार्म पर शुक्रवार को एक पोस्ट में बताया कि आरोपियों के पास से लगभग तीन किलोग्राम हेरोइन और आठ पिस्तौल बरामद की गईं।

डीजीपी ने दी जानकारी

यादव ने कहा कि एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और काउंटर इंटेलिजेंस ने दो अलग-अलग अभियानों में हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश किया और 6 आरोपियों को पकड़ा। उनके पास से 2.920 किलोग्राम हेरोइन के साथ 8 हाई-एंड पिस्तौल बरामद कीं।"

 

सीमा-पार तस्करी में शामिल थे आरोपी

डीजीपी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी सीमा-पार तस्करी में शामिल थे और पंजाब में आपराधिक तत्वों के बीच बांटने के लिए ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थों की खेप मंगा रहे थे।

अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल पुलिस स्टेशन में अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। DGP ने कहा कि सीमा-पार नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की पहचान करने और तस्करी के आगे-पीछे के कनेक्शन का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस सीमा-पार तस्करी पर कड़ी नज़र रखने और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों व हथियारों की अवैध तस्करी के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' (सख्त रुख) अपनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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