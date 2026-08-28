लुधियाना में जासूस गिरफ्तार, दुकान के बाहर कैमरे लगाकर पाकिस्तान भेज जा रहा था लाइव फीड; सेना शिविर पर थी नजर

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। लुधियाना पुलिस ने फिरोजपुर रोड पर सीसीटीवी कैमरों के जरिये निगरानी करने और उनकी लाइव फीड पाकिस्तान तक पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित की पहचान गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियां के सरफ कोट निवासी रछपाल सिंह के रूप में हुई है।

मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, उप निरीक्षक अर्शदीप सिंह पुलिस टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि न्यू सुंदर नगर में मेडिसिटी अस्पताल के सामने स्थित एक दुकान के बाहर ऐसे आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, जिनका डिजिटल नियंत्रण पाकिस्तान में बैठे संदिग्ध संचालकों के पास है।