रखड़ पुनिया मेले में कांग्रेस की गुटबाजी फिर उजागर, चन्नी गुट के कार्यक्रम में राजा वड़िंग नहीं होंगे शामिल!

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अमृतसर के उमरा नंगल में आयोजित होने वाले रखड़ पुनिया समारोह में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हिस्सा नहीं लेंगे। यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेताओं की ओर से आयोजित किया जा रहा है।

खास बात यह है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) की ओर से इस बार रखड़ पुनिया के मौके पर कोई आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां आम आदमी पार्टी, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल सहित विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के भीतर अलग-अलग गुटों की सक्रियता पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है।