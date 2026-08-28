पंजाब चुनाव मिलकर लड़ेंगी अकाली दल और बीजेपी? PM मोदी के बाद सुखबीर बादल की अब सीआर पाटिल से मुलाकात

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के संभावित गठजोड़ को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच दिल्ली में घटनाक्रम तेजी से बदला।

सूत्रों के अनुसार शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पंजाब के चुनाव प्रभारी बनाए गए सीआर पाटिल से अहम मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक काफी लंबी चली। हालांकि, बैठक में हुई चर्चा को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

सीटों के बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा इस मुलाकात को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिअद और भाजपा के बीच संभावित गठजोड़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों दलों के बीच गठजोड़ को लेकर बातचीत चल रही है और अब सबसे बड़ा मुद्दा सीटों के बंटवारे का बताया जा रहा है।

दरअसल, किसान आंदोलन के दौरान शिअद ने भाजपा से करीब ढाई दशक पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद दोनों दल अलग-अलग चुनाव मैदान में उतरे। अब पंजाब के बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच दोनों दलों के दोबारा साथ आने की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं।

बीजेपी ने सीआर पाटिल को चुना प्रभारी सीआर पाटिल को हाल ही में पंजाब का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद गठजोड़ को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हुई हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सीआर पाटिल और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ दिल्ली में लंबी बैठक की थी। इसके बाद से ही पंजाब में भाजपा और शिअद के बीच संभावित गठजोड़ को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।