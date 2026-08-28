अमृतसर में हथियारों की खेप बरामद, 10 पिस्तौल-मैगजीन के साथ दो गिरफ्तार; पाकिस्तानी तस्करों से जुड़ा होने का शक

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर की थाना घरिंडा पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को वीरवार देर रात गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 10 पिस्तौल और 10 मैगजीन बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गुरदासपुर जिले के दीनानगर निवासी जगजीत सिंह और दोरांगला गांव निवासी दविंदर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अब दोनों का पुराना आपराधिक रिकार्ड खंगाल रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके बावजूद पुलिस गुरदासपुर पुलिस के साथ संपर्क कर उनके बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है।