मोगा में फौजी दोस्त ने दिया रकम दोगुनी करने का झांसा, पूर्व हवलदार से 1 करोड़ की ठगी; रिटायरमेंट फंड भी गंवाया

जागरण संवाददाता, मोगा। सेना में 26 साल देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पूर्व हवलदार को पुराने फौजी साथी पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर उससे एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि कथित तौर पर ठग ली। पीड़ित ने सेवानिवृत्ति के बाद मिले करीब 50 लाख रुपये के अलावा रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर भी रकम आरोपी के बताए खातों में जमा कराई।

गांव तलवंडी भंगेरियां निवासी तरसेम सिंह ने चार जून 2026 को एसएसपी मोगा को शिकायत दी थी। जांच के बाद थाना मैहना पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी अभिजीत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र जाने की तैयारी कर रही है।

किश्तों में भेजी रकम आरोप है कि 19 मार्च 2024 से तरसेम सिंह ने अलग-अलग किश्तों में रकम भेजनी शुरू की। बैंक खातों और एफडी से करीब 50 लाख रुपये निकालकर आरोपी के बताए कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में जमा कराए गए। रकम कम पड़ने पर उन्होंने परिचितों और रिश्तेदारों से भी लाखों रुपये उधार लिए। कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक भेजने का आरोप है।