अमृतसर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, गोल्डन टेंपल में टेका माथा; महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस को घेरा

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में रक्खड़ पुनिया त्योहार के मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अमृतसर पहुंचे। उन्होंने वहां गोल्डन टेंपल में माथा टेका और सेवा की।

अमृतसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर निशाना साधा। वहीं, अमृतसर की यात्रा पर उन्होंने कहा कि वे पंजाब आकर खुश हैं और राज्य की अपनी यात्रा को सौभाग्य की बात मानते हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब की इस पवित्र धरती पर कदम रखते ही मेरा मन खुशी और आनंद से भर गया है। आज अमृतसर आने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले हरमंदिर साहिब जाकर मत्था टेका और लंगर हॉल में सेवा की।

उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वे किसानों से बातचीत करेंगे और बाद में रक्खड़ पुनिया से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाबा बकाला साहिब जाएंगे। सुखबीर बादल को लेकर क्या बोले मंत्री? चौहान से शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के बारे में भी पूछा गया। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूं। यह दौरा पंजाब में किसानों और धार्मिक संस्थानों के साथ चौहान की मुलाकातों के बीच हो रहा है।

मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण की कोशिशों में बाधा डाल रही है। महिला आरक्षण बिल पर क्या बोले शिवराज? चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस से महिला आरक्षण से जुड़े उपायों का समर्थन करने का आग्रह किया।