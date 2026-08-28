अमृतसर में रखड़ पुन्निया मेले में कांग्रेस रैली में फिर दिखी गुटबंदी, चन्नी खेमा रहा हावी; वड़िंग गुट रहा दूर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। रखड़ पुन्निया मेले के दौरान अमृतसर के बाबा बकाला साहिब में कांग्रेस की ओर से आयोजित रैली में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर चर्चा में रही। रैली के मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ माझा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गुट के नेताओं की मौजूदगी नजर नहीं आई।

मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, भारत भूषण आशु, राणा गुरजीत सिंह और पूर्व विधायक रमनजीत सिंह सिक्की समेत कई प्रमुख नेता चन्नी के साथ दिखाई दिए। मंच और पोस्टरों पर भी चन्नी खेमे के नेताओं की प्रमुखता रही। इससे रैली में कांग्रेस की एकजुटता से ज्यादा पार्टी के भीतर चल रही खेमेबाजी चर्चा का विषय बनी रही।

हालांकि, मंच पर एक ही खेमे के नेताओं की प्रमुख मौजूदगी ने पार्टी की अंदरूनी स्थिति को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। कांग्रेस में लंबे समय से अलग-अलग नेताओं के बीच खेमेबाजी की चर्चा होती रही है। बाबा बकाला साहिब की रैली के मंच और पोस्टरों ने इन चर्चाओं को फिर हवा दे दी।