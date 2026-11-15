SGPC इजलास के बहिष्कार का एलान, 20 नवंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगे ज्ञानी हरप्रीत सिंह

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के आम चुनाव करवाने की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी प्रधान और श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि 20 नवंबर को एसजीपीसी के वार्षिक इजलास के दिन उनकी पार्टी के सदस्य अमृतसर में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे।

इसके बजाय पार्टी के नेता और सिख संगत दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के बाहर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगी। प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू होगा। उनकी मांग है कि पिछले 15 वर्ष से लंबित एसजीपीसी के आम चुनाव जल्द करवाए जाएं।

ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एसजीपीसी के मौजूदा कामकाज पर सवाल उठाते हुए संस्था में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि एसजीपीसी के करीब 40 से 50 प्रतिशत सदस्यों के रिश्तेदार संस्था के अधीन गुरुद्वारों और शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियां कर रहे हैं।

किसी की बेटी, बेटा और बहू को नियुक्तियां दी गई हैं। इन लोगों की पदोन्नति भी सामान्य कर्मचारियों के मुकाबले तेजी से होती है। इन नियुक्तियों और पदोन्नतियों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तो बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ सकती हैं।

बादल दल और केंद्र के बीच समझौते का आरोप ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एसजीपीसी के आम चुनावों में देरी के लिए केंद्र सरकार और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के बीच अंदरूनी समझौते को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार की नीयत साफ होती तो अब तक चुनाव करवाए जा सकते थे। हरियाणा के कुछ सदस्यों की ओर से अदालत में याचिकाएं दायर किए जाने के कारण कानूनी अड़चनें हैं, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो इस दिशा में पहल कर सकती है।

उन्होंने सिख संगत और पंथक नेताओं से अपील की कि 20 नवंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हों। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी का गठन सिख संगत के प्रतिनिधित्व के लिए हुआ था, लेकिन मौजूदा हालात में संस्था के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है।