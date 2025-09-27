अमृतसर एयरपोर्ट पर सट्टा किंग रूबल सरदार गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दबोचा
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सट्टा किंग रूबल सरदार को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। रूबल सरदार पर कई लुकआउट सर्कुलर जारी थे और वह विदेश भागने की फिराक में था। उसके कुख्यात गैंगस्टर राशिद केबल वाले से संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि रूबल सरदार संगठित अपराधियों के साथ मिलकर रंगदारी वसूलने और अवैध गतिविधियों में शामिल था।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। दिल्ली स्थित जमुना पार इलाके में मशहूर रूबल सरदार नाम से मशहूर सट्टा किंग रबल सरदार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली ले गई है।
रूबल के खिलाफ कई लुकआउट सर्कुलर जारी थे और पुलिस उसकी लगातार तलाश में थी। उसके संबंध कुख्यात गैंगस्टर राशिद केबल वाले के साथ भी बताए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि रूबल सरदार न केवल ऑनलाइन और ऑफलाइन जुआ-सट्टा का नेटवर्क चलाता था, बल्कि संगठित अपराधियों एवं गैंगस्टरों के साथ मिलकर रंगदारी वसूलने और अवैध आर्थिक गतिविधियों में भी संलिप्त रहता था।
रूबल सरदार शुक्रवार को विदेश भागने की फिराक में था और इसके लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा थाl लुक आउट ए नोटिस जारी होने के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे वहीं धर लिया और दिल्ली पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दियाl
