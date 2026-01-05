पाकिस्तान में निकाह करने वाली भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर गिरफ्तार, आज हो सकती हैं डिपोर्ट

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान में निकाह करने वाली भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर और उसके पति नासिर हुसैन को पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सरबजीत कौर को आज ही डिपोर्ट किया जा सकता है।

पाकिस्तान में किया था धर्म परिवर्तन गौरतलब है कि, सरबजीत कौर नवंबर 2025 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए लगभग 2,000 सिख श्रद्धालुओं के साथ वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंची थीं। 13 नवंबर को सभी तीर्थयात्री भारत लौट गए, लेकिन कौर वापस नहीं आईं। इसी दौरान सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया।

उन्होंने शेखूपुरा निवासी नासिर हुसैन से निकाह कर लिया। निकाह से पहले उनका मुस्लिम नाम ‘नूर’ रखा गया। इसके बाद वह पाकिस्तान में ही रहने लगीं। भारत वापस भेजने की उठ रही थी मांग बीते 26 नवंबर को पाकिस्तान स्थित पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य महिंदर पाल सिंह ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उक्त महिला की गिरफ्तारी और उसे भारत वापस भेजने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि कौर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं और उनके खिलाफ भारत में भी आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है।

उनका कहना था कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान में रहना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर तुरंत भारत भेज दिया जाए। पाकिस्तानी नागरिकता लेने की कोशिश की इस बीच, सरबजीत कौर और हुसैन ने भी लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस पर छापेमारी और विवाह खत्म करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। फिर कोर्ट ने पुलिस को दोनों को परेशान न करने का आदेश दिया था।