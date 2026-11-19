Punjab Weather: अब धुंध करेगी परेशान, पंजाब के 5 जिलों में आज अलर्ट, हवा के बहाव से प्रदूषण से मिली हल्की राहत
पंजाब में मौसम विभाग ने आज धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिन धुंध परेशान ...और पढ़ें
HighLights
मौसम विभाग ने पंजाब में धुंध का यलो अलर्ट जारी किया।
हवा के बहाव से वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार हुआ।
खन्ना में वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे खराब दर्ज किया गया।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में अब धुंध परेशान करेगी। आज मौसम विभाग ने राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी जानकारी के अनुसार तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला है। तापमान में हल्के उतार-चढ़ाव के साथ आने वाले दिनों में धुंध का असर बढ़ सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य का तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। लेकिन बीते दिन हवा का प्रवाह नार्थ-नार्थ वेस्ट की तरफ रहा और हवा की रफ्तार तकरीबन 5 किमी के करीब दर्ज की गई। जिसके चलते हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार देखने को मिला। खन्ना में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सबसे खराब रहा, जो 200 से अधिक रिकार्ड किया गया।
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पंजाब के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक
|शहर
|AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक)
|रूपनगर
|55
|बठिंडा
|103
|पटियाला
|116
|अमृतसर
|173
|लुधियाना
|176
|जालंधर
|194
|खन्ना
|251
आज पंजाब के 5 जिलों में अलर्ट किया गया जारी
19 नवंबर 2026: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, और रूपनगर जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
20 नवंबर 2026: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, मोहाली, रूपनगर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिलों में घने कोहरे का पीला अलर्ट जारी है।
21 नवंबर 2026: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, मोहाली, रूपनगर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिलों में घने कोहरे का पीला अलर्ट जारी है।
22 नवंबर 2026: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, मोहाली, रूपनगर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिलों में घने कोहरे का पीला अलर्ट जारी है।
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तापमान सामान्य दर्ज किया गया
मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। अधिकतम तापमान में बुधवार कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पूरे राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटियाला में अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
वहीं दूसरी ओर, पठानकोट में तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में 26.2 डिग्री सेल्सियस और अमृतसर में 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कपूरथला में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
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