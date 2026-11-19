डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में अब धुंध परेशान करेगी। आज मौसम विभाग ने राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी जानकारी के अनुसार तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला है। तापमान में हल्के उतार-चढ़ाव के साथ आने वाले दिनों में धुंध का असर बढ़ सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य का तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। लेकिन बीते दिन हवा का प्रवाह नार्थ-नार्थ वेस्ट की तरफ रहा और हवा की रफ्तार तकरीबन 5 किमी के करीब दर्ज की गई। जिसके चलते हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार देखने को मिला। खन्ना में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सबसे खराब रहा, जो 200 से अधिक रिकार्ड किया गया।