जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब की स्टार तीरअंदाज परनीत कौर ने मेघालय के सिलोंग में 11 से 18 नवंबर तक आयोजित नेशनल तीरंदाजी चैप्यिनशिप के 50 मीटर महिला कंपाउड मुकाबले में 710/720 का स्कोर हासिल करते नया नेशनल रिकार्ड कायम करते गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। परनीत कौर ने सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैप्यिनशिप में महाराष्ट्र अदिति गोपीचंद का रिकार्ड तोड़ दिया है।

अदिति का स्कोर 709/720 था। इसके अलावा परनीत कौर ने पंजाब की लड़कियों की टीम में अवनीत कौर गिद्दडबाहा,जसवीर कौर संगरुर,मनरूप कौर पटियाला के साथ खेलते गोल्ड़ मेडल हासिल किया है। जिले के गांव मंढाली की जम्पल और पटियाला के खाल्सा कालेज में बीए करने के बाद कानून की पढ़ाई कर रही है। इससे पहले भी परनीत कौर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं और परनीत कौर ने तीरअंदाजी में अब तक 28 इंटरनेशनल और 35 नेशनल लेवल के मेडल जीते हैं।