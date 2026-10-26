Punjab Weather Today: पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा पारा, आज मौसम रहेगा शुष्क; करवाचौथ पर बादलों में छिपेगा चांद!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते पहाड़ों पर हुई ताजी बर्फबारी के बाद पंजाब के तामपान में गिरावट देखने को मिली है। रात का तापमान जो सामान्य से अधिक गर्म चल रहा था, अब सामान्य है। जबकि दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। अगले 48 घंटे राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन 28 अक्टूबर से मौसम बदल रहा है और 29 अक्टूबर कर्वाचौथ के दिन राज्य में यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार दिन के औसत अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की कमी देखने को मिली हैं, हालांकि ये तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। इतना ही नहीं, राज्य का अधिकतम तापमान जो 34 से 36 डिग्री के बीच चल रहा था, में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षाभ 28 अक्टूबर से एक्टिव हो रहा है। जिसके बाद राज्य में फिर बारिश होगी।

इतना ही नहीं, 29 अक्टूबर, कर्वाचौथ वाले दिन पूरे राज्य में बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दिन पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला और जालंधर में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 30 से 40 किमी की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर रात के समय देखने को मिला कर्वाचौथ पर चंद्रमा बादलों के पीछे छिप सकता है।