डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मौसम विभाग ने आज व आने वाले कुछ दिनों के लिए धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल से सटे जिलों में आज व आने वाले दिनों में राज्स्थान से सटे जिलों में भी धुंध का असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद पंजाब के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है।

दिन के तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट सोमवार देंखने को मिली। इसके साथ ही राज्य में हवा का बहाव अधिक होने और पहाड़ों से नीचे की तरफ बहने वाली हवाओं ने जहां ठंड बढ़ाई है, वहीं पंजाब के लोगों की सांसों को भी राहत दी है। राज्य के अधिकतर जिलों में हवा की रफ्तार 4 से 7 किमी प्रति घंटे की रही।

जिसके चलते राज्य के लोगों को प्रदूषण से हल्की राहत मिली। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जो 200 से ऊपर चल रहा था, सोमवार इससे कम देखने को मिला है। यह भी पढ़ें- Punjab Mandi Bhav: देखें पंजाब की मंडियों में आटा-दाल और बासमती के ताजा रेट्स, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे आज 4 जिलों में धुंध का यलो अलर्ट जारी 17 नवंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में यलो अलर्ट (घने कोहरे की चेतावनी)। 18 नवंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, और रूपनगर में यलो अलर्ट (घने कोहरे की चेतावनी)। 19 नवंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में यलो अलर्ट (घने कोहरे की चेतावनी)। 20 नवंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में यलो अलर्ट (घने कोहरे की चेतावनी)। लुधियाना में AQI 179 रिकॉर्ड सोमवार जहां लुधियाना में हवा सबसे खराब रही, वहीं रूपनगर में वायु गुणवत्ता सबसे अधिक सुरक्षित रही। प्रदूषण बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बठिंडा और जालंधर से उपयुक्त डाटा न मिलने के कारण इन शहरों का रिकॉर्ड साझा नहीं किया जा सका।