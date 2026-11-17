Punjab Weather: धुंध को लेकर यलो अलर्ट हुआ जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी से पंजाब में बढ़ी ठंड; प्रदूषण से मिली राहत
हिमाचल में ताजा हिमपात का असर पंजाब में भी देखने को मिला है। ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने इसी ...और पढ़ें
HighLights
मौसम विभाग ने पंजाब में धुंध का यलो अलर्ट जारी किया।
पहाड़ी हवाओं से ठंड बढ़ी, कई शहरों में प्रदूषण घटा।
अमृतसर, लुधियाना सहित कई शहरों का AQI सुधरा।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मौसम विभाग ने आज व आने वाले कुछ दिनों के लिए धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल से सटे जिलों में आज व आने वाले दिनों में राज्स्थान से सटे जिलों में भी धुंध का असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद पंजाब के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है।
दिन के तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट सोमवार देंखने को मिली। इसके साथ ही राज्य में हवा का बहाव अधिक होने और पहाड़ों से नीचे की तरफ बहने वाली हवाओं ने जहां ठंड बढ़ाई है, वहीं पंजाब के लोगों की सांसों को भी राहत दी है। राज्य के अधिकतर जिलों में हवा की रफ्तार 4 से 7 किमी प्रति घंटे की रही।
जिसके चलते राज्य के लोगों को प्रदूषण से हल्की राहत मिली। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जो 200 से ऊपर चल रहा था, सोमवार इससे कम देखने को मिला है।
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आज 4 जिलों में धुंध का यलो अलर्ट जारी
17 नवंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में यलो अलर्ट (घने कोहरे की चेतावनी)।
18 नवंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, और रूपनगर में यलो अलर्ट (घने कोहरे की चेतावनी)।
19 नवंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में यलो अलर्ट (घने कोहरे की चेतावनी)।
20 नवंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में यलो अलर्ट (घने कोहरे की चेतावनी)।
लुधियाना में AQI 179 रिकॉर्ड
सोमवार जहां लुधियाना में हवा सबसे खराब रही, वहीं रूपनगर में वायु गुणवत्ता सबसे अधिक सुरक्षित रही। प्रदूषण बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बठिंडा और जालंधर से उपयुक्त डाटा न मिलने के कारण इन शहरों का रिकॉर्ड साझा नहीं किया जा सका।
|शहर
|एक्यूआई (AQI)
|अमृतसर
|192
|लुधियाना
|179
|मंडी गोबिंदगढ़
|148
|खन्ना
|146
|पटियाला
|112
|रूपनगर
|41
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फरीदकोट में 31.3 डिग्री तापमान दर्ज
मौसम केंद्र चंडीगढ़ में औसतन अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि यह राज्य में सामान्य के करीब बना हुआ है। राज्य भर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान फरीदकोट में 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ शहर का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री की गिरावट), अमृतसर का 26.9 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना का 27.8 डिग्री सेल्सियस (1.6 डिग्री की गिरावट) और पटियाला का 27.3 डिग्री सेल्सियस (2.9 डिग्री की गिरावट) रहा।
बठिंडा में तापमान 29.2 डिग्री, गुरदासपुर का 26.5 डिग्री, फिरोजपुर का 27.5 डिग्री, मोहाली का 27.2 डिग्री, पठानकोट का 27.0 डिग्री, संगरूर का 27.4 डिग्री और रोपड़ का तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। होशियारपुर में 26.4 डिग्री, फतेहगढ़ साहिब में 26.9 डिग्री और रूपनगर में 26.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
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