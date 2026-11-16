Punjab Mandi Bhav: देखें पंजाब की मंडियों में आटा-दाल और बासमती के ताजा रेट्स, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। कृषि और जिंस बाजार की जानकारी के तहत 16 नवंबर 2026 की पंजाब की दिसावरी मंडियों के थोक भाव जारी किए गए हैं। पजाबी की प्रमुख मंडियों, खन्ना, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और बठिंडा में आज हलचल देखने को मिली। वहीं, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम लगातार गिरते दिख रहे हैं।

खन्ना मंडी में गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, राइसब्रान, सरसों और सूरजमुखी के दाम दर्ज किए गए हैं। लुधियाना मंडी में दाल-दलहन (जैसे राजमा चित्रा, अरहर, उड़द, चना), विभिन्न चावल किस्मों, तेल और मसालों जैसे जीरा, धनिया, हल्दी व कश्मीरी केसर के भाव उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, अमृतसर मंडी में बासमती चावल (1121), शरबती, धान, देशी चना, गुड़ और शक्कर के भाव बताए गए हैं।

जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा, परमल चावल, मक्की, काबली चना, राजमा के साथ-साथ लालमिर्च, हल्दी, काजू, मखाना और गोला जैसे मेवों के दाम दिए गए हैं। बठिंडा मंडी में रुई (J-34), बिनौला, नरमा कपास और खल के भावों की जानकारी सामने आई है।

1. खन्ना मंडी (भाव: प्रति क्विंटल / जीएसटी अतिरिक्त) वस्तु / कमोडिटी दर / भाव (₹ में) राइसब्रान (खाद्य) 215 (प्रति पॉइंट) राइसब्रान (अखाद्य) 213 (प्रति पॉइंट) खल सरसों 3,800 DOC राइसब्रान बैच सफेद 1,980 DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस 1,980 सरसों 31,100 (प्रति टन) सूरजमुखी 30,000 (प्रति टन) गेहूं (अनाज) 2,780 - 2,810 आटा (50 किलो) 1,565 - 1,570 मैदा (50 किलो) 1,665 - 1,670 सूजी (50 किलो) 1,685 - 1,695 चोकर (45 किग्रा) 1,260 चोकर (30 किग्रा) 850 मक्की (बिहार) 3,100 - 3,125 2. लुधियाना मंडी

(भाव: प्रति क्विंटल) श्रेणी वस्तु / कमोडिटी दर / भाव (₹ में) दाल-दलहन राजमां चित्रा 12,000 - 15,500 अरहर दाल 13,500 - 14,600 उड़द साबुत 11,800 - 13,000 उड़द धोया 12,000 - 12,500 उड़द छिलका 11,700 - 13,200 दाल मसूर 7,500 - 11,500 चनादाल 9,150 - 9,450 काबली चना 9,000 - 13,200 मूंग साबुत 9,600 - 11,000 मूंग धोया 10,500 - 12,800 एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) 3,600 चावल डीबी सेला 9,600 - 9,700 शरबती स्टीम 7,400 - 7,600 चावल 1121 सेला 10,200 - 10,300 तेल व खल तेल बिनौला 15,800 चावल तेल 14,000 तेल सरसों 19,000 - 20,000 खल सरसों 3,850 - 3,950 खल बिनौला 4,600 - 4,700 DOC मूंगफली 36,500 किराना जीरा 29,500 - 35,000 धनिया 19,000 - 22,000 हल्दी 25,200 - 29,000 केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) 250 - 260 3. अमृतसर मंडी

(भाव: प्रति क्विंटल) वस्तु / कमोडिटी दर / भाव (₹ में) बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल 11,500 - 11,600 बासमती (1121 नं.) सेला चावल 10,200 - 10,400 शरबती सेला चावल 6,500 - 6,700 शरबती स्टीम चावल 7,500 - 7,600 चावल (1509) सेला 8,300 - 8,400 PR-11 चावल 6,700 - 6,800 धान शरबती 3,500 - 3,600 बासमती 1121 धान 5,800 - 5,900 धान (1509) 4,400 - 4,500 देशी चना 8,600 - 8,800 चनादाल 9,100 - 9,400 गुड़ देशी (पंजाब) 5,700 - 5,800 शक्कर देशी 5,550 - 5,600 बूरा खांड 5,500 - 5,550 4. जालंधर मंडी