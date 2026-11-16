Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Punjab Mandi Bhav: देखें पंजाब की मंडियों में आटा-दाल और बासमती के ताजा रेट्स, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 16 Nov 2026 06:56 PM (IST)

आज 16 नवंबर 2026 के लिए पंजाब की प्रमुख मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल, तेल ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों के 16 नवंबर 2026 के थोक भाव जारी।

  2. सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम लगातार गिरे।

  3. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा मंडियों में हलचल।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। कृषि और जिंस बाजार की जानकारी के तहत 16 नवंबर 2026 की पंजाब की दिसावरी मंडियों के थोक भाव जारी किए गए हैं। पजाबी की प्रमुख मंडियों, खन्ना, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और बठिंडा में आज हलचल देखने को मिली। वहीं, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम लगातार गिरते दिख रहे हैं। 

खन्ना मंडी में गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, राइसब्रान, सरसों और सूरजमुखी के दाम दर्ज किए गए हैं। लुधियाना मंडी में दाल-दलहन (जैसे राजमा चित्रा, अरहर, उड़द, चना), विभिन्न चावल किस्मों, तेल और मसालों जैसे जीरा, धनिया, हल्दी व कश्मीरी केसर के भाव उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, अमृतसर मंडी में बासमती चावल (1121), शरबती, धान, देशी चना, गुड़ और शक्कर के भाव बताए गए हैं।

जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा, परमल चावल, मक्की, काबली चना, राजमा के साथ-साथ लालमिर्च, हल्दी, काजू, मखाना और गोला जैसे मेवों के दाम दिए गए हैं। बठिंडा मंडी में रुई (J-34), बिनौला, नरमा कपास और खल के भावों की जानकारी सामने आई है।

 

यह भी पढ़ें- पंजाब में जनगणना-2027 के दूसरे चरण का आगाज, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार संग की स्व-गणना

 

सर्राफा बाजार 

 

उत्पाद / विवरण भाव (₹ में)
सोना standard (प्रति 10 ग्राम) 1,38,300
सोना 22 कैरट (प्रति 10 ग्राम) 1,38,350
आभूषण 1,28,670
गिन्नी (प्रति नग) 1,04,860
चांदी (प्रति किलो) 1,77,500
सिक्का (प्रति नग) 1,96,000

यह भी पढ़ें- 'तरनतारन में लड़कियों लिए बनेगा मेडिकल कालेज', लोक मिलनी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मान ने किया वादा

पंजाब दिसावरी मंडी भाव 

 

1. खन्ना मंडी

 

(भाव: प्रति क्विंटल / जीएसटी अतिरिक्त)
वस्तु / कमोडिटी दर / भाव (₹ में)
राइसब्रान (खाद्य)
215 (प्रति पॉइंट)
राइसब्रान (अखाद्य)
213 (प्रति पॉइंट)
खल सरसों
3,800
DOC राइसब्रान बैच सफेद
1,980
DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस
1,980
सरसों
31,100 (प्रति टन)
सूरजमुखी
30,000 (प्रति टन)
गेहूं (अनाज)
2,780 - 2,810
आटा (50 किलो)
1,565 - 1,570
मैदा (50 किलो)
1,665 - 1,670
सूजी (50 किलो)
1,685 - 1,695
चोकर (45 किग्रा)
1,260
चोकर (30 किग्रा)
850
मक्की (बिहार)
3,100 - 3,125

 

2. लुधियाना मंडी

 

(भाव: प्रति क्विंटल)
श्रेणी वस्तु / कमोडिटी दर / भाव (₹ में)
दाल-दलहन राजमां चित्रा
12,000 - 15,500
  अरहर दाल
13,500 - 14,600
  उड़द साबुत
11,800 - 13,000
  उड़द धोया
12,000 - 12,500
  उड़द छिलका
11,700 - 13,200
  दाल मसूर
7,500 - 11,500
  चनादाल
9,150 - 9,450
  काबली चना
9,000 - 13,200
  मूंग साबुत
9,600 - 11,000
  मूंग धोया
10,500 - 12,800
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
3,600
चावल डीबी सेला
9,600 - 9,700
  शरबती स्टीम
7,400 - 7,600
  चावल 1121 सेला
10,200 - 10,300
तेल व खल तेल बिनौला
15,800
  चावल तेल
14,000
  तेल सरसों
19,000 - 20,000
  खल सरसों
3,850 - 3,950
  खल बिनौला
4,600 - 4,700
  DOC मूंगफली
36,500
किराना जीरा
29,500 - 35,000
  धनिया
19,000 - 22,000
  हल्दी
25,200 - 29,000
  केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
250 - 260

 

3. अमृतसर मंडी

 

(भाव: प्रति क्विंटल)
वस्तु / कमोडिटी दर / भाव (₹ में)
बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल
11,500 - 11,600
बासमती (1121 नं.) सेला चावल
10,200 - 10,400
शरबती सेला चावल
6,500 - 6,700
शरबती स्टीम चावल
7,500 - 7,600
चावल (1509) सेला
8,300 - 8,400
PR-11 चावल
6,700 - 6,800
धान शरबती
3,500 - 3,600
बासमती 1121 धान
5,800 - 5,900
धान (1509)
4,400 - 4,500
देशी चना
8,600 - 8,800
चनादाल
9,100 - 9,400
गुड़ देशी (पंजाब)
5,700 - 5,800
शक्कर देशी
5,550 - 5,600
बूरा खांड
5,500 - 5,550

 

4. जालंधर मंडी

 

(भाव: प्रति क्विंटल)
श्रेणी वस्तु / कमोडिटी दर / भाव (₹ में)
अनाज व दालें गेहूं दड़ा
2,870 - 2,890
  चावल परमल कच्चा
4,000 - 4,100
  चावल परमल सेला
3,900 - 4,000
  मक्की (बिहार)
3,100 - 3,150
  मक्की (MP)
2,950 - 3,000
  दाल उड़द छिलका
11,600 - 13,000
  चना देशी
8,900 - 9,000
  दाल चना
9,200 - 9,400
  काबली चना
9,900 - 14,000
  राजमां चित्रा पुणे
11,700 - 13,500
  राजमां चित्रा चीन
14,300 - 14,900
  राजमां शर्मिली
10,300 - 10,600
किराना जीरा
28,700 - 33,000
  धनिया
18,200 - 23,200
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17,500 - 18,500
  लालमिर्च तेजा
26,000 - 29,800
  हल्दी इरोड गट्ठा
24,400 - 24,600
  हल्दी निजामाबाद
26,000 - 28,100
मेवा काजू (320 नं.)
1,020 - 1,040 (प्रति किलो)
  काजू (210 नं.)
1,080 - 1,120 (प्रति किलो)
  काजू (240 नं.)
1,050 - 1,060 (प्रति किलो)
  काजू (180 नं.)
1,170 - 1,180 (प्रति किलो)
  मखाना
825 - 1,300 (प्रति किलो)
  गोला
43,000 - 48,000 (प्रति क्विंटल)

 

5. बठिंडा मंडी

 

वस्तु / कमोडिटी इकाई / मात्रा दर / भाव (₹ में)
रुई (J-34 पंजाब) प्रति मन
6,700 - 6,730
रुई (हरियाणा) प्रति मन
6,650 - 6,700
रुई (राजस्थान) प्रति मन
6,700 - 6,730
बिनौला प्रति मन
4,400 - 4,600
नरमा कपास (नई) प्रति मन
8,800 - 9,200
खल बिनौला प्रति क्विंटल
4,400 - 4,450
सरसों खल प्रति क्विंटल
3,900 - 3,950
गेहूं चोकर (29 किलो) प्रति बैग
730
गेहूं चोकर (50 किलो) प्रति बैग
1,400

 

यह भी पढ़ें- 'गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर खुले करतारपुर कॉरिडोर', मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र


देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।