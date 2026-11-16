Punjab Weather: आज शुष्क रहेगा मौसम, तापमान गिरते ही बढ़ी ठंड; राहत की सांस के साथ AQI में दर्ज हुआ सुधार

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब का मौसम आने वाले दिनों में शुष्क रहने वाला है। इस दौरान मौसम विभाग की तरफ से न तो काई अलर्ट जारी किया गया है और न ही बारिश के आसार दिख रहे है। ऐसे में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, रविवार राज्य के अधिकतर औसत तापमान में 0.8 डिग्री की कमी देखने को मिली है। जिसके बाद तापमान सामान्य के करीब पहुंच चुका है। जबकि रात का तापमान अभी भी सामान्य से तकरीबन 2 डिग्री अधिक बना हुआ है।