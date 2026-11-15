अमृतसर में कौमी एकता की अनूठी मिसाल, सिख परिवार ने छठ व्रतियों के लिए बनवाया 150 फीट लंबा सरोवर

नितिन धीमान, अमृतसर। गुरुओं की नगरी अमृतसर में रविवार को छठ पर्व की आस्था के साथ पंजाब के अपनेपन और भाईचारे की एक ऐसी मिसाल भी देखने को मिली, जिसने बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर यहां बसे लोगों के दिल जीत लिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जब छठ व्रतियों को पानी से भरे सरोवर की जरूरत थी, तब एक सिख परिवार ने आगे आकर उनकी यह चिंता अपनी समझी। न कोई सरकारी इंतजाम का इंतजार और न किसी से मदद की उम्मीद।

उद्यमी बलदेव सिंह कंडा और उनकी पत्नी नीलम कंडा ने अपने खर्च पर खाली प्लाट को सरोवर का रूप दे दिया, ताकि छठ व्रती पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ अपना पर्व मना सकें। सुल्तानविंड नहर के पास तैयार करवाया गया यह सरोवर 150 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और सात फीट गहरा है।

परिवार ने जेसीबी मशीन से पहले प्लाट की सफाई करवाई और फिर खुदाई करवाकर उसे जलाशय का रूप दिया। इसमें सबमर्सिबल पंप के माध्यम से पानी भी भरवाया गया, ताकि व्रतियों को सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए किसी तरह की परेशानी न हो।

खासकर उन लोगों के लिए, जो अपने घरों से दूर पंजाब में रहकर इस पर्व को अपनी परंपरा और पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। ऐसे समय में कंडा परिवार का आगे आना उनके लिए केवल एक सुविधा उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास करवाना है।