डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में ठंड हल्की हल्की बढ़ रही है। दिन के तापमान में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन रात का तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। इसी बीच धुंध का असर भी देखने को मिल रहा है। शहरों से बाहर खुले मैदानों में दिन की शुरुआत हल्की-हल्की धुंध के साथ हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने भी धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर रखा है।

अमृतसर में 25.0 डिग्री, लुधियाना में 25.0 डिग्री और पटियाला में 25.2 डिग्री तापमान रहा। बठिंडा में 27.8 डिग्री और फिरोजपुर (AWS) में 27.7 डिग्री दर्ज हुआ। गुरदासपुर में 24.4 डिग्री और थेन डैम में 23.0 डिग्री तापमान रहा। मोहाली में 25.9 डिग्री और संगरूर में 26.2 डिग् रीअधिकतम तापमान दर्ज किया गया।