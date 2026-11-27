खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) राइसब्रान (प्रति प्वाइंट) राइसब्रान (खाद्य) 235

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) राइसब्रान (प्रति प्वाइंट) राइसब्रान (अखाद्य) 230

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) खल / डीओसी खल सरसों 4300

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) खल / डीओसी डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस 2090

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) खल / डीओसी डीओसी: राइसब्रान लाल X (उपलब्ध नहीं)

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) प्रति टन सरसों 35000

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) प्रति टन सूरजमुखी 30500

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) अनाज गेहूं 2750 / 2800

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) अनाज आटा (50 किलो) 1570 / 1580

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) अनाज मैदा 1670 / 1775

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) अनाज चोकर (45 किग्रा) 1280

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) अनाज चोकर (30 किग्रा) 880

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) अनाज सूजी (50 किलो) 1720 / 1730

खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त) अनाज मक्की बिहार 3200 / 3220

लुधियाना दाल-दलहन राजमां चित्रा 12000 / 15500

लुधियाना दाल-दलहन अरहर दाल 13700 / 14800

लुधियाना दाल-दलहन उड़द साबुत 11200 / 12200

लुधियाना दाल-दलहन उड़द धोया 11700 / 12500

लुधियाना दाल-दलहन उड़द छिलका 11500 / 12900

लुधियाना दाल-दलहन दाल मसूर 7600 / 11500

लुधियाना दाल-दलहन चनादाल 9200 / 9500

लुधियाना दाल-दलहन एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3600

लुधियाना दाल-दलहन काबली चना 9200 / 13300

लुधियाना दाल-दलहन मूंग साबुत 9400 / 10800

लुधियाना दाल-दलहन मूंग धोया 10300 / 12600

लुधियाना चावल डीबी सेला 9500 / 9600

लुधियाना चावल शरबती स्टीम 7400 / 7600

लुधियाना चावल चावल 1121 सेला 10100 / 10200

लुधियाना तेल बिनौला 16200

लुधियाना तेल चावल तेल 14500

लुधियाना तेल सरसों 20600 / 20900

लुधियाना खल / डीओसी खल सरसों 4350 / 4400

लुधियाना खल / डीओसी खल बिनौला 4700 / 4800

लुधियाना खल / डीओसी डीओसी: मूंगफली 40000

लुधियाना किराना जीरा 28900 / 34300

लुधियाना किराना धनिया 18600 / 21600

लुधियाना किराना हल्दी 23600 / 27600

लुधियाना किराना केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) 225 / 230

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम 11500 / 11700

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) सेला 10200 / 10400

अमृतसर चावल शरबती सेला 6400 / 6600

अमृतसर चावल शरबती स्टीम 7500 / 7600

अमृतसर चावल चावल (1509) सेला 8500 / 8600

अमृतसर चावल पीआर-11 चावल 6700 / 6800

अमृतसर धान शरबती 3600 / 3700

अमृतसर धान बासमती 1121 धान 5800 / 5900

अमृतसर धान धान (1509) 4500 / 4600

अमृतसर दलहन देशी चना 8700 / 8900

अमृतसर दलहन चनादाल 9200 / 9500

अमृतसर गुड़ / शक्कर (क्विं.) गुड़ लड्डू मंगलौर X (उपलब्ध नहीं)

अमृतसर गुड़ / शक्कर (क्विं.) गुड़ देशी पंजाब 5700 / 5800

अमृतसर गुड़ / शक्कर (क्विं.) शक्कर देशी 5550 / 5600

अमृतसर गुड़ / शक्कर (क्विं.) बूरा खांड 5500 / 5550

जालंधर अनाज / चावल गेहूं दड़ा 2820 / 2930

जालंधर अनाज / चावल चावल परमल कच्चा 4000 / 4100

जालंधर अनाज / चावल चावल परमल सेला 3900 / 4000

जालंधर अनाज / चावल मक्की बिहार 3075 / 3125

जालंधर अनाज / चावल मक्की एमपी 2975 / 3000

जालंधर दाल-दलहन दाल उड़द छिलका 11900 / 13300

जालंधर दाल-दलहन चना देशी छना 8975 / 9075

जालंधर दाल-दलहन दाल चना 9350 / 9550

जालंधर दाल-दलहन काबली चना 9800 / 13800

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा पुणे 11700 / 13500

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा चीन 15000 / 15800

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा शर्मिली 10300 / 10600

जालंधर किराना जीरा 28200 / 32400

जालंधर किराना धनिया 18000 / 23000

जालंधर किराना लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500 / 18500

जालंधर किराना लालमिर्च तेजा 26000 / 29800

जालंधर किराना हल्दी इरोड गांठा 23700 / 23800

जालंधर किराना हल्दी निजामाबाद 26000 / 28100

जालंधर मेवा (प्रति किलो) काजू (320 नं.) 1020 / 1040

जालंधर मेवा (प्रति किलो) काजू (210 नं.) 1080 / 1120

जालंधर मेवा (प्रति किलो) काजू (240 नं.) 1050 / 1060

जालंधर मेवा (प्रति किलो) काजू (180 नं.) 1170 / 1180

जालंधर मेवा (प्रति किलो) मखाना 825 / 1300

जालंधर मेवा (प्रति किलो) गोला 43000 / 47000

बठिंडा रुई (प्रति मन) जे-34 पंजाब 6530 / 6550

बठिंडा रुई (प्रति मन) जे-34 हरियाणा 6480 / 6530

बठिंडा रुई (प्रति मन) जे-34 राजस्थान 6500 / 6550

बठिंडा रुई (प्रति मन) बिनौला 4600 / 4750

बठिंडा रुई (प्रति मन) नरमा कपास 8700 / 9000

बठिंडा खल (प्रति क्विं.) खल बिनौला 4600 / 4700

बठिंडा खल (प्रति क्विं.) सरसों खल 4000 / 4050

बठिंडा चोकर गेहूं चोकर (29 किलो) 750