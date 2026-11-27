Punjab Mandi Bhav: गेहूं, दाल और चावल के ताजा रेट देखें, सर्राफा बाजार में हुई हलचल; सोना ₹3100 और चांदी ₹7000 चमकी
पंजाब के सर्राफा बाजार में सोना ₹3,100 और चांदी ₹7,000 उछली है। पंजाब की खन्ना, लुधियाना और अमृतसर मंडियों में गेहूं, दाल व चावल के भाव स्थिर रहे।
HighLights
सर्राफा बाजार में सोना ₹3,100, चांदी ₹7,000 उछली।
पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न, दालों के भाव स्थिर।
अमृतसर, लुधियाना, खन्ना में कृषि उत्पादों के रेट जारी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के मंडी और सर्राफा बाजारों में शुक्रवार का दिन काफी हलचल वाला रहा। एक तरफ जहां सर्राफा बाजार में जोरदार तेजी दर्ज की गई, वहीं दिसावरी मंडियों में खाद्यान्न, दालों और तेल-तिलहन के भावों में मिला-जुला रुख रहा।
सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। 24 कैरेट सोना ₹3,100 चढ़कर ₹1,29,300 प्रति दस ग्राम और चांदी तेजाबी ₹7,000 की बड़ी छलांग के साथ ₹1,61,000 प्रति किलो तक पहुंच गई।
दूसरी ओर, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों की मांग सामान्य बनी हुई है। खन्ना मंडी में गेहूं ₹2750-2800 प्रति क्विंटल और मक्की बिहार ₹3200-3220 के भाव बिकी। लुधियाना मंडी में अरहर दाल ₹13700-14800 और राजमां चित्रा ₹12000-15500 प्रति क्विंटल रहे।
अमृतसर मंडी में 1121 बासमती स्टीम चावल ₹11500-11700 और जालंधर में जीरा ₹28200-32400 के भाव दर्ज किए गए। सर्राफा में आई तेजी और मंडियों के स्थिर रुख ने वायदा व हाजिर बाजार में निवेशकों व व्यापारियों की हलचल बढ़ा दी है।
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सोना-चांदी के भाव
|वस्तु / विवरण
|इकाई
|पुराना भाव (₹)
|नया भाव (₹) (26/11/2026)
|सोना 24 कैरेट
|प्रति दस ग्राम
|1,26,200
|1,29,300
|सोना स्टैंडर्ड
|प्रति दस ग्राम
|1,26,300
|1,29,500
|आभूषण 22 कैरेट
|प्रति दस ग्राम
|1,17,900
|1,20,440
|गिन्नी
|प्रति नग
|96,000
|98,150
|चांदी तेजाबी
|प्रति किलो / इकाई
|1,54,000
|1,61,000
|चांदी सिक्का
|प्रति सैकड़ा / इकाई
|1,74,000
|1,78,000
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पंजाब की मंडियों में आज के भाव
|मंडी
|श्रेणी
|जिंस / विवरण
|दर (₹)
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|राइसब्रान (प्रति प्वाइंट)
|राइसब्रान (खाद्य)
|235
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|राइसब्रान (प्रति प्वाइंट)
|राइसब्रान (अखाद्य)
|230
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|खल / डीओसी
|खल सरसों
|4300
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|खल / डीओसी
|डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस
|2090
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|खल / डीओसी
|डीओसी: राइसब्रान लाल
|X (उपलब्ध नहीं)
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|प्रति टन
|सरसों
|35000
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|प्रति टन
|सूरजमुखी
|30500
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|अनाज
|गेहूं
|2750 / 2800
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|अनाज
|आटा (50 किलो)
|1570 / 1580
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|अनाज
|मैदा
|1670 / 1775
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|अनाज
|चोकर (45 किग्रा)
|1280
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|अनाज
|चोकर (30 किग्रा)
|880
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|अनाज
|सूजी (50 किलो)
|1720 / 1730
|खन्ना (जीएसटी अतिरिक्त)
|अनाज
|मक्की बिहार
|3200 / 3220
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा
|12000 / 15500
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|अरहर दाल
|13700 / 14800
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|उड़द साबुत
|11200 / 12200
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|उड़द धोया
|11700 / 12500
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|उड़द छिलका
|11500 / 12900
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|दाल मसूर
|7600 / 11500
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|चनादाल
|9200 / 9500
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|3600
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|काबली चना
|9200 / 13300
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|मूंग साबुत
|9400 / 10800
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|मूंग धोया
|10300 / 12600
|लुधियाना
|चावल
|डीबी सेला
|9500 / 9600
|लुधियाना
|चावल
|शरबती स्टीम
|7400 / 7600
|लुधियाना
|चावल
|चावल 1121 सेला
|10100 / 10200
|लुधियाना
|तेल
|बिनौला
|16200
|लुधियाना
|तेल
|चावल तेल
|14500
|लुधियाना
|तेल
|सरसों
|20600 / 20900
|लुधियाना
|खल / डीओसी
|खल सरसों
|4350 / 4400
|लुधियाना
|खल / डीओसी
|खल बिनौला
|4700 / 4800
|लुधियाना
|खल / डीओसी
|डीओसी: मूंगफली
|40000
|लुधियाना
|किराना
|जीरा
|28900 / 34300
|लुधियाना
|किराना
|धनिया
|18600 / 21600
|लुधियाना
|किराना
|हल्दी
|23600 / 27600
|लुधियाना
|किराना
|केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम)
|225 / 230
|अमृतसर
|चावल
|बासमती (1121 नं.) स्टीम
|11500 / 11700
|अमृतसर
|चावल
|बासमती (1121 नं.) सेला
|10200 / 10400
|अमृतसर
|चावल
|शरबती सेला
|6400 / 6600
|अमृतसर
|चावल
|शरबती स्टीम
|7500 / 7600
|अमृतसर
|चावल
|चावल (1509) सेला
|8500 / 8600
|अमृतसर
|चावल
|पीआर-11 चावल
|6700 / 6800
|अमृतसर
|धान
|शरबती
|3600 / 3700
|अमृतसर
|धान
|बासमती 1121 धान
|5800 / 5900
|अमृतसर
|धान
|धान (1509)
|4500 / 4600
|अमृतसर
|दलहन
|देशी चना
|8700 / 8900
|अमृतसर
|दलहन
|चनादाल
|9200 / 9500
|अमृतसर
|गुड़ / शक्कर (क्विं.)
|गुड़ लड्डू मंगलौर
|X (उपलब्ध नहीं)
|अमृतसर
|गुड़ / शक्कर (क्विं.)
|गुड़ देशी पंजाब
|5700 / 5800
|अमृतसर
|गुड़ / शक्कर (क्विं.)
|शक्कर देशी
|5550 / 5600
|अमृतसर
|गुड़ / शक्कर (क्विं.)
|बूरा खांड
|5500 / 5550
|जालंधर
|अनाज / चावल
|गेहूं दड़ा
|2820 / 2930
|जालंधर
|अनाज / चावल
|चावल परमल कच्चा
|4000 / 4100
|जालंधर
|अनाज / चावल
|चावल परमल सेला
|3900 / 4000
|जालंधर
|अनाज / चावल
|मक्की बिहार
|3075 / 3125
|जालंधर
|अनाज / चावल
|मक्की एमपी
|2975 / 3000
|जालंधर
|दाल-दलहन
|दाल उड़द छिलका
|11900 / 13300
|जालंधर
|दाल-दलहन
|चना देशी छना
|8975 / 9075
|जालंधर
|दाल-दलहन
|दाल चना
|9350 / 9550
|जालंधर
|दाल-दलहन
|काबली चना
|9800 / 13800
|जालंधर
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा पुणे
|11700 / 13500
|जालंधर
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा चीन
|15000 / 15800
|जालंधर
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा शर्मिली
|10300 / 10600
|जालंधर
|किराना
|जीरा
|28200 / 32400
|जालंधर
|किराना
|धनिया
|18000 / 23000
|जालंधर
|किराना
|लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|17500 / 18500
|जालंधर
|किराना
|लालमिर्च तेजा
|26000 / 29800
|जालंधर
|किराना
|हल्दी इरोड गांठा
|23700 / 23800
|जालंधर
|किराना
|हल्दी निजामाबाद
|26000 / 28100
|जालंधर
|मेवा (प्रति किलो)
|काजू (320 नं.)
|1020 / 1040
|जालंधर
|मेवा (प्रति किलो)
|काजू (210 नं.)
|1080 / 1120
|जालंधर
|मेवा (प्रति किलो)
|काजू (240 नं.)
|1050 / 1060
|जालंधर
|मेवा (प्रति किलो)
|काजू (180 नं.)
|1170 / 1180
|जालंधर
|मेवा (प्रति किलो)
|मखाना
|825 / 1300
|जालंधर
|मेवा (प्रति किलो)
|गोला
|43000 / 47000
|बठिंडा
|रुई (प्रति मन)
|जे-34 पंजाब
|6530 / 6550
|बठिंडा
|रुई (प्रति मन)
|जे-34 हरियाणा
|6480 / 6530
|बठिंडा
|रुई (प्रति मन)
|जे-34 राजस्थान
|6500 / 6550
|बठिंडा
|रुई (प्रति मन)
|बिनौला
|4600 / 4750
|बठिंडा
|रुई (प्रति मन)
|नरमा कपास
|8700 / 9000
|बठिंडा
|खल (प्रति क्विं.)
|खल बिनौला
|4600 / 4700
|बठिंडा
|खल (प्रति क्विं.)
|सरसों खल
|4000 / 4050
|बठिंडा
|चोकर
|गेहूं चोकर (29 किलो)
|750
|बठिंडा
|चोकर
|गेहूं चोकर (50 किलो)
|1400
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