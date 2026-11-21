Punjab Weather: IMD ने 10 जिलों में धुंध का यलो अलर्ट किया जारी, लुधियाना की हवा बिगढ़ी, खन्ना के सुधरा AQI
पंजाब में आज धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। दूसरी और cpcb ने राज्य में प्रदूषण को लेकर बुलेटिन जारी किया है।
HighLights
IMD ने पंजाब के 10 जिलों में धुंध का यलो अलर्ट जारी किया।
लुधियाना की वायु गुणवत्ता बिगड़ी, जबकि खन्ना का AQI सुधरा।
राज्य में तापमान में मामूली वृद्धि, पर सामान्य के करीब।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। धुंध का असर सोमवार भी राज्य में दिखेगा। लेकिन उसके बाद मौसम सामान्य दिख रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (cpcb) ने भी प्रदूषण को लेकर बुलेटिन जारी कर दिया है।
सीपीसीबी की तरफ से शनिवार जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के प्रदूषण के स्तर में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से खन्ना की स्थिति बिगढ़ी हुई थी। लेकिन बीते 24 घंटों में खन्ना के प्रदूषण के स्तर में एक दम से सुधार देखने को मिला। यहां अब प्रदूषण का स्तर सामान्य स्थिति तक पहुंच गया है। लेकिन, लुधियाना में स्थिति एक बार फिर बिगढ़ गई है।
यह भी पढ़ें- Punjab Mandi Bhav: मंडियों में दाल-चावल के दाम जारी हुए, सर्राफा बाजार में सोना ₹5000 तो चांदी ₹9000 गिरी
पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
|शहर
|AQI
|अमृतसर
|169
|बठिंडा
|108
|जालंधर
|120
|खन्ना
|83
|लुधियाना
|242
|पटियाला
|137
|रूपनगर
|46
आज राज्य के 10 जिलों में धुंध का यलो अलर्ट
- 21 नवंबर 2026: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली), फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।
- 22 नवंबर 2026: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली), फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट रहेगा।
- 23 नवंबर 2026: पंजाब के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा और किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी (हरी श्रेणी) नहीं है।
- 24 नवंबर 2026: पंजाब के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा और किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी (हरी श्रेणी) नहीं है।
यह भी पढ़ें- साढ़े तीन साल बाद सांसद अमृतपाल जेल से आया बाहर, पहली Video आई सामने; कल दादी के अंतिम संस्कार में होगा शामिल
तापमान में 0.6 डिग्री की हल्की बढ़ौतरी दर्ज
मौसम विभाग चंडीगढ़ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि राज्य में तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पटियाला के केवीके रौणी में 29.2 डिग्री दर्ज किया गया। चंडीगढ़ शहर का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है।
प्रमुख शहरों के तापमान की बात करें तो अमृतसर में अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री रहा। लुधियाना में पारा 28.6 डिग्री और पटियाला में 28.8 डिग्री दर्ज किया गया। अन्य जिलों में मोहाली में 29 डिग्री, बठिंडा में 29 डिग्री, फरीदकोट में 28.6 डिग्री और बलोवाल सौंखड़ी (एसबीएस नगर) में 28.3 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। वहीं, गुरदासपुर में 26.5 डिग्री और भाखड़ा बांध क्षेत्र (रूपनगर) में 25.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।