डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। धुंध का असर सोमवार भी राज्य में दिखेगा। लेकिन उसके बाद मौसम सामान्य दिख रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (cpcb) ने भी प्रदूषण को लेकर बुलेटिन जारी कर दिया है।

सीपीसीबी की तरफ से शनिवार जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के प्रदूषण के स्तर में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से खन्ना की स्थिति बिगढ़ी हुई थी। लेकिन बीते 24 घंटों में खन्ना के प्रदूषण के स्तर में एक दम से सुधार देखने को मिला। यहां अब प्रदूषण का स्तर सामान्य स्थिति तक पहुंच गया है। लेकिन, लुधियाना में स्थिति एक बार फिर बिगढ़ गई है।